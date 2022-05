La versione OTT di Netflix mira a correggere le recensioni negative e le prestazioni al botteghino

Il film d’azione in lingua tamil Beast è stato finalmente rilasciato per lo streaming su Netflix poiché il film sembra riprendersi da una scarsa apertura nei cinema.

Questa settimana, i fan delle serie televisive e dei film indiani avranno una sorpresa. Aadha Ishq su Voot, Puzhu su SonyLIV, Kallan su ZEE5, Mahabharat Murders su Hoichoi e Modern Love Mumbai su Amazon possono fare notizia, ma è l’ultimo trend di calo di Netflix in tutto il mondo.

La piattaforma di streaming ha appena lanciato il film d’azione in lingua tamil Beast, che era stato originariamente presentato in anteprima nelle sale di tutto il mondo il 13 aprile. Sebbene alcuni utenti stiano riscontrando problemi con il doppiaggio in lingua audio, c’è una reale speranza che Beast possa riprendersi dopo le sue scarse prestazioni nei cinema.

Beast arriva per lo streaming OTT su Netflix con problemi

Oggi, 11 maggio, il film Beast è finalmente arrivato per lo streaming OTT tramite la piattaforma Netflix ed è probabilmente il più grande calo indiano della settimana.

Il film della durata di 2 ore e 36 minuti è stato presentato in anteprima alle 12:30 IST mercoledì 11 maggio e ha iniziato quasi immediatamente a fare tendenza in tutto il mondo sui social media.

Sfortunatamente, c’è già stata una certa confusione online riguardo al rilascio in streaming OTT di Beast su Netflix, in particolare la disponibilità di lingue diverse.

Prima del lancio, è stato condiviso che Netflix avrebbe rilasciato il film La Bestia nella lingua originale tamil, ma con opzioni audio disponibili per Malayalam, Telugu, Kannada e Hindi.

Nonostante tutte e cinque le lingue siano mostrate anche sulla pagina di streaming principale del film, Netflix ha deciso di rilasciare le opzioni audio disponibili come titoli separati, ad esempio Beast, Beast Hindi, Beast Malayalam, Beast Kannada e Beast Telugu.

Per questo motivo, quando gli utenti hanno cliccato sul titolo principale di Beast, le opzioni per le altre lingue non vengono visualizzate. Per accedere alla versione corretta del nuovo film, se cerchi sui motori di ricerca i seguenti link, sarà disponibile la versione corretta di Beast:

Beast sembra riprendersi da una scarsa apertura

Sfortunatamente, Beast sta cercando di utilizzare la sua versione in streaming OTT tramite Netflix per correggere le scarse prestazioni al botteghino e le recensioni della critica.

Secondo un rapporto in corso di Sacnilk, Beast ha una raccolta mondiale di Rs 216,9 Crore (Rs 151,09 Crore a livello nazionale, Rs 65 Crore all’estero). Sebbene questo possa inizialmente sembrare un successo per il film, gli stessi rapporti descrivono in dettaglio come il budget fosse solo di circa Rs 150 Crore, il che significa che la raccolta al botteghino ha appena recuperato l’investimento originale.

Purtroppo, anche le recensioni della critica sono state decisamente contrastanti, con la maggior parte dei guasti che hanno dato a Beast tra 2,5/5 e 3,5/5 stelle. L’Indian Express ha dato a Beast solo 2,5/5, affermando che mentre il potenziale per un thriller da mangiarsi le unghie è lì, il film si limita a essere “un impenitente piacere per la folla e un solido servizio per la base di fan di Vijay”.

Anche il Times of India ha recensito Beast con un 2,5/5 ed ha espresso una delusione simile per la portata del film. Hanno affermato che “Il regista sembra aver puntato interamente sulla sua star per portare avanti il ​​film, ma con una sceneggiatura che non gli offre quasi nulla con cui lavorare, anche Vijay può fare solo così tanto con il suo potere da star”.

Mirchi9 ha segnato Beast con un 1,75/5 che ammette che “ha un primo tempo accettabile nella migliore delle ipotesi” ma che “alla fine è una tariffa inferiore alla media per gli spettatori generali”. Koimoi ha anche valutato il film con un 2,5/5 e probabilmente lo ha definito il migliore affermando: “Questi ruoli sono diventati una passeggiata per Vijay, e il problema è che abbiamo visto la torta troppe volte ormai”.

Il film ha attualmente un punteggio scioccante di appena 1,9/5 nelle valutazioni degli utenti di The Times of India e 5,7/10 su IMDB: l’uscita di Netflix spingerà queste cifre a livelli più rispettabili?

“Niente di nuovo nella storia… ma il trattamento è un po’ fresco. La sceneggiatura non è interessante. Alcune scene comiche sono buone altre pessime. Gli episodi d’azione sono buoni. Alcune scene serie sono stupide. Vijay è al suo meglio. Pooja è… lo sai… Le canzoni e la musica di sottofondo sono buone. La fotografia e la scenografia sono decenti. Menzione speciale: l’editing è molto buono. Questo non è un film molto buono, ma puoi guardarlo mentre passa il fine settimana..” – Utente rhvardhan50, tramite IMDB.

