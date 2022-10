Ci sono alcune serie che ti entrano davvero nella pelle… l’ultima? Non ci sono dubbi. È L’Osservatore.

Co-creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, la serie thriller è stata rilasciata su Netflix giovedì 13 ottobre 2022 e vede Naomi Watts e Bobby Cannavale nei panni di Nora e Dean Brannock, una coppia sposata che si trasferisce nella loro casa perfetta.

Tuttavia, sorgono problemi quando iniziano a ricevere messaggi misteriosi e inquietanti da uno sconosciuto che si identifica come “Osservatore”.

È uno spettacolo spaventoso reso ancora più terrificante perché è basato su una storia vera. Con questo in mente, la vera storia che ha ispirato The Watcher è mai stata risolta?

La vera storia dietro The Watcher è mai stata risolta?

No, il responsabile dell’invio delle lettere allarmanti non è mai stato effettivamente identificato dai funzionari nella vita reale e la verità rimane un mistero.

I Broaddus – questo era il nome della coppia nella vita reale – hanno ricevuto una serie di lettere nella loro casa al 657 di Boulevard, a Westfield, nel New Jersey, nel 2014. Eppure, Newsweek riferisce che non sono stati effettuati arresti perché nessuna prova ne ha portato uno.

I dettagli all’interno delle lettere includevano osservazioni sulla famiglia, compresi i loro figli, che li portavano a credere di essere, in effetti, osservati con certezza.

“Benvenuto di nuovo nella tua nuova casa al 657 Boulevard”, si legge in una delle lettere, secondo Cosmopolitan. “Gli operai sono stati impegnati e ti ho guardato scaricare carichi di oggetti personali. Il cassonetto è un bel tocco. Hanno già trovato cosa c’è nei muri? Col tempo lo faranno”.

Chi erano i sospettati dell’Osservatore?

Nonostante non siano stati effettuati arresti nel caso, è stata effettivamente identificata una piccola manciata di sospetti.

Newsweek riporta che si trattava di persone che vivevano vicino alla casa e includevano il vicino di casa Michael Langford e qualcuno noto anche come “The Gamer”, che è diventato un sospetto quando una donna è stata fermata fuori dalla casa dei Broaddus e ha detto alla polizia che il suo ragazzo ha giocato a “videogiochi oscuri” nei panni di un personaggio noto come “The Watcher”.

Viveva nella stessa strada ed è stato chiamato per le interviste ma non si è mai fatto vivo; la mancanza di prove significava che i funzionari non potevano procedere con ulteriori interrogatori.

Langford, invece, è stato interrogato ma Netflix Life riferisce di aver negato di essere a conoscenza delle lettere ricevute dalla famiglia. Analogamente a “The Gamer”, non c’erano prove sufficienti contro di lui ed entrambi sono stati esclusi come sospetti.

Newsweek aggiunge anche che la sorella di Langford, Abby, è stata presa in considerazione quando è stato scoperto il DNA femminile su una lettera. Alla fine, il DNA non corrispondeva e lei non era più una persona di interesse.

La famiglia Broaddus vive ancora a casa degli Osservatori?

No, la famiglia ha venduto la proprietà per una perdita di $ 400.000 nel 2019, riferisce Elle.

Inoltre, Newsweek aggiunge che non ci sono state notizie di altre lettere in arrivo a casa a partire dal 2022.

The Watcher è in streaming esclusivamente su Netflix.

