La vera storia di The Watcher su Netflix: chi è Michael Langford?

È ora di rimanere agganciati a un’altra vera storia di crimine perché L’osservatore anteprime questa settimana. La miniserie, creata da Ryan Murphy e Ian Brennan, racconta la vera storia di una famiglia che acquista la casa dei propri sogni a Westfield, nel New Jersey, solo per volerla vendere mesi dopo a causa di uno stalker che li molesta tramite lettere anonime. Lo spettacolo è basato sull’articolo del 2018 di The Cut intitolato “The Haunting of a Dream House” scritto da Reeves Wiedeman.

La vera storia di Derek e Maria Broaddus sarà portata in vita da Netflix, con Bobby Cannavale e Naomi Watts che interpretano la coppia con nuovi nomi Dean e Nora Brannock. Altri membri del cast includono Mia Farrow, Richard Kind, Terry Kinney, Jennifer Coolidge, Noma Dumezweni, Joe Mantello e altri.

Attraverso queste lettere, firmate “The Watcher”, la famiglia si rese conto che questa persona una volta viveva nella casa o semplicemente la osservava da lontano per anni perché conosceva molti dettagli al riguardo. Derek e Maria erano sempre più preoccupati per la loro incolumità e non volevano avvicinarsi alla casa che avevano comprato per 1,35 milioni di dollari. Dopo pochi mesi decisero di volerlo vendere. Ma non è stato così facile.

Una volta che la famiglia ha iniziato a essere molestata e osservata, non ci è voluto molto per identificare alcuni sospetti nel quartiere.

Michael Langford era l’Osservatore?

Uno dei maggiori sospetti nel caso, almeno per la famiglia, era un uomo di nome Michael Langford. Questo era il loro vicino di casa di cui hanno appreso durante un barbecue subito dopo aver acquistato la casa, come riportato da The Cut. Secondo un altro vicino, una donna di 90 anni di nome Peggy viveva con i suoi figli, tutti sulla sessantina, e la famiglia era descritta come “un po’ strana” ma “innocua”. A Derek è stato detto che uno dei suoi figli, Michael Langford, era “una specie di personaggio di Boo Radley”, il che lo ha allertato. Michael era la persona che stava inviando le lettere inquietanti?

Ma quando Derek ha portato questo sospetto a uno degli investigatori della città, gli è stato detto che Michael era già stato interrogato e gli è stato negato di conoscere le lettere. Successivamente è stato portato di nuovo per interrogatorio, ma non c’erano prove sufficienti per dire che fosse The Watcher.

Hanno mai catturato The Watcher di Westfield, nel New Jersey?

Sfortunatamente, ciò che rende questo caso così spaventoso è il fatto che The Watcher non è mai stato catturato. Rimane ancora un mistero irrisolto fino ad oggi. Sebbene diverse persone siano state considerate sospette, alla fine non c’erano prove sufficienti per trovare il vero colpevole.

L’osservatore su Netflix probabilmente esplorerà Michael Langford come un sospetto, anche se siamo sicuri che il suo nome verrà cambiato proprio come quello di Maria e Derek. Saremo curiosi di vedere quanta parte della storia vera è alterata per scopi drammatici.

Assicurati di controllare L’osservatore quando sarà presentato in anteprima giovedì 13 ottobre solo su Netflix.