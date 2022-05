La vera serie poliziesca Who Do You Believe è su Netflix?

A CHI CREDI? – ÒCarità travolgenteÓ Ð I segreti del passato vengono svelati mentre Mark e Charity, appena sposati, navigano nella loro difficile relazione. Accuse pericolose, manipolazione e controllo prendono il sopravvento, ma chi dice la verità? Proprio mentre raggiungono il punto di rottura, vengono fatte scoperte scioccanti sulla premiere della serie di ÒWho Do You Believe?,Ó MARTEDÌ 3 MAGGIO (22:00-23:00 EDT), su ABC. (ABC/Christopher Willard) MARK ATHANS

La serie A chi credi offrirà agli spettatori e agli appassionati di storie di crimini veri un’esperienza innovativa diversa da qualsiasi altra cosa l’intrigante genere abbia prodotto, rendendolo uno sforzo ideale da vedere. Ma gli abbonati Netflix possono entrare in questa avvincente vicenda? Continua a leggere per scoprirlo!

In alcuni casi, la maggior parte delle vere storie di crimini raccontate sul piccolo schermo possono venire fuori quasi unilateralmente e potrebbe essere difficile per coloro che guardano ascoltare entrambi i lati della storia. La nuova serie A chi credi offre di cambiarlo consentendo al pubblico di entrare in due narrazioni contrastanti, consentendo loro di giocare a investigatori da poltrona per arrivare alle proprie determinazioni su ciò che è reale e ciò che non lo è.

I dettagli mai rivelati delle vittime e dei criminali danno ai fan tutti i pezzi di cui hanno bisogno per mettere insieme e dedurre ciò che è realmente accaduto in quella che promette di essere una prova accattivante dall’inizio alla fine. Il formato unico mostrato in ogni iterazione ben realizzata manterrà le persone a indovinare fino alla fine.

La capacità di vedere il caso da entrambe le prospettive aggiunge sicuramente un fattore convincente a un genere sovrasaturato e gravemente carente quando si tratta di portare qualcosa di nuovo sul tavolo per coloro che mostrano un sostegno continuo alla categoria popolare di spettacoli. Ci sono indubbiamente diversi buoni motivi per dare un’occhiata A chi credisoprattutto se i fan stanno cercando di provare qualcosa di nuovo!

Chi credi è disponibile su Netflix?

Questo potrebbe essere difficile da comprendere e le notizie sulla disponibilità dello spettacolo in questione sul popolare streamer saranno scioccanti per alcuni, quindi preparati al peggio. La nuova serie innovativa A chi credi non è disponibile su Netflix e non sembra esserci nulla in lavorazione per cambiare presto.

Ma gli abbonati hanno sempre una miriade di opzioni all’interno del genere del crimine vero pronte per lo streaming con un clic di un pulsante. Alcune di queste altre eccezionali alternative sullo streamer ora includono Colpo, Scena del crimine e Misteri irrisoltisolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming a chi credi

La serie A chi credi ha episodi in onda settimanalmente su ABC e sarà reso disponibile per lo streaming su Hulu.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: