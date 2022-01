La trilogia di Fear Street è ancora la migliore serie di film di Netflix

Quando si tratta di serie di film, Netflix ha al suo attivo alcuni originali di grande successo. Dal A tutti i ragazzi che ho amato prima trilogia a La cabina dei baci film, lo streamer fa un ottimo lavoro nell’introdurre personaggi meravigliosi che gli spettatori vogliono continuare a guardare per più puntate. Chiaramente, hanno imparato il genere delle commedie romantiche, ma hanno anche piacevolmente sorpreso molti con il loro Via della paura trilogia uscita a luglio 2021.

Con l’eccezione di Cose più strane, Netflix non era davvero un servizio di streaming potente per film e spettacoli horror. Sebbene ne abbiano aggiunti alcuni fantastici alla piattaforma, non sono stati all’altezza della loro programmazione originale. Ciò ha iniziato a cambiare, tuttavia, con quello di Mike Flanagan La caccia serie, il suo spettacolo più recente Spuntino di mezzanotte e, naturalmente, il Via della paura film.

Il 2021 è stato un punto di svolta per il genere su Netflix e il Via della paura la trilogia si distingue ancora come la migliore serie di film originali che lo streamer abbia mai creato. Ogni rata — Via della paura: 1994, Via della paura: 1978 e Via della paura: 1666 – si svolge nella stessa città immaginaria dell’Ohio, Shadyside, che si crede sia maledetta.

Netflix Life celebra “The Besties” questa settimana, uno spettacolo di premi in cui mettiamo in evidenza i momenti migliori, peggiori e più folli di Netflix nell’ultimo anno, e dobbiamo prenderci il tempo per festeggiare Via della paura.

Netflix vince con la trilogia di Fear Street

I film, basati sull’omonima serie di libri di RL Stine, sono stati girati uno dopo l’altro e originariamente avrebbero dovuto uscire una volta al mese nelle sale. Con il COVID-19 che ha dato una svolta a quei piani, tuttavia, Netflix ha acquisito i diritti e ha rilasciato le puntate settimanalmente, creando una formazione estiva davvero divertente nel mezzo di una pandemia.

La trilogia è servita come qualcosa da guardare al futuro e ogni film è stato davvero realizzato. Guardando indietro al 2021, il Via della paura la serie è stata un grande momento clou per me e molti altri.

Sebbene la trilogia sia basata su una serie di libri YA, i film sono classificati come R e per una buona ragione. Sono cruenti e presentano uccisioni super originali che ogni fan dell’horror apprezzerebbe. Ma Via della paura non lo è solo per gli amanti dell’horror. La storia di ogni film è davvero sincera, coinvolgente e semplicemente divertente da morire. Gli spettatori riconosceranno gli attori Gillian Jacobs e Ashley Zukerman, che interpretano ruoli importanti, e si innamoreranno di Kiana Madeira, Olivia Scott Welch e Benjamin Flores Jr., emergenti che recitano in ogni film.

Inoltre, non posso non parlare della musica di questa serie. Poiché ogni puntata si svolge in un’era diversa, giocano davvero nella nostalgia e includono alcune delle più grandi canzoni, tendenze della moda e cenni ad altri film horror dell’epoca. Bene, questo è vero almeno per il 1994 e il 1978, che contiene canzoni come “Hey” dei Pixies, “Creep” dei Radiohead, “The Man Who Sold the World” dei Nirvana e “Cherry Bomb” dei The Runaways.

Ogni Via della paura il film è diretto da Leigh Janiak (Luna di miele), che in realtà è sposato con Ross Duffer, il co-creatore di Cose più strane. I film hanno sicuramente un Cose più strane atmosfera, e raccomandiamo la trilogia a chiunque ami la serie Netflix.

Via della paura non è la serie di film horror più forte mai realizzata, ma è sicuramente una delle cose migliori che Netflix abbia fatto da molto tempo.