La trilogia da 1 MILIARDO di dollari di Tobey Maguire arriverà su Netflix questo agosto

Ce ne sono molti Uomo Ragno film realizzati fino ad oggi. Dopotutto, le persone adorano i personaggi e le loro storie, quindi Marvel e Sony continuano a portare questi film. Ci sono parti del Incredibile Spiderman-2 così come il Il ritorno a casa dell’Uomo Ragno Trilogia disponibile sulla piattaforma. Ma il primo Uomo Ragno La trilogia con protagonista Tobey Maguire non è presente su Netflix. Anche quello animato, Spiderman nello Spiderverse, era li. Ma ci sono buone notizie per tutti i fan di Tobey poiché Netflix ha deciso di lanciare Sam Raimi’s Uomo Ragno Trilogia.

Ecco tutto quello che vuoi sapere sul film.

Tutto sull’originale Spiderman alias Tobey Maguire

La generazione attuale probabilmente conosce Tom Holland o Andrew Garfield come Spiderman. Ma per i millennial, Spiderman era questo ragazzo.

Tobey è stata la prima persona a dare vita al personaggio comico di Spiderman. Il primo vero film di Spiderman con lui è uscito nell’anno 2002. È stato seguito da una seconda e terza parte rispettivamente negli anni 2004 e 2007. Questi tre sono ancora il secondo, quarto e quinto film di Spiderman con il maggior incasso. Nel complesso, la trilogia è stata valutata più di $ 1 miliardo.

È stato diretto da Sam Raimi e la sceneggiatura è stata scritta da David Koepp. Il suo interesse amoroso è stato interpretato da Kirsten Dunst. Gli altri casi includevano Willem Dafoe, James Franco, Cliff Robertson e Rosemary Harris.

Netflix ha recentemente twittato su questo lancio con una scena del film originale.

Ha detto che la nostra trilogia di Spider-Man arriverà su Netflix il 1 agosto! pic.twitter.com/EaRPNRp3uN — Netflix (@netflix) 19 luglio 2022

Quindi Netflix ha finalmente confermato che tre dei film saranno trasmessi in streaming sulla piattaforma da agosto 1, 2022. Fino ad allora, puoi guardare il resto della collezione di film di Spiderman su Netflix.

