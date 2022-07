“La trama di Max è molto in sospeso”: Sadie Sink si apre sul suo futuro in Stranger Things 5

La stagione 4 di Stranger Things ha presentato drasticamente nuovi colpi di scena e ha scosso i fan dall’inizio alla fine. Non solo la trama, ma anche i personaggi hanno subito grandi cambiamenti. Uno di questi personaggi è Max Mayfield, interpretato da Sadie Sink.

Il personaggio di Sadie è stato introdotto nella seconda stagione dello show e da allora si è evoluto molto. Dopo un terribile incontro con Vecna, Max è ancora in coma. Inoltre, la stagione 4 si conclude con un cliffhanger in cui Undici cerca di trovare Max ma non ci riesce.

Sadie ha recentemente parlato con Deadline e ha condiviso i suoi pensieri sullo show e sul suo personaggio. Leggi di più per scoprire cosa ha da dire!

Sadie Sink non è a conoscenza del futuro di Max

Sadie non ha la più pallida idea di cosa accadrà nella quinta stagione o di come apparirà. Dato che Max è in coma e Eleven non riesce a trovarla nel vuoto, la sua trama è molto ambigua. Nessuno conosce la posizione di Max e, quindi, le sue condizioni sono critiche.

Anche se ha confermato nell’intervista che la quinta stagione sarà il finale di stagione dello spettacolo. Ha anche detto a Deadline che i Duffer Brothers non hanno mai trattato nessuno in modo diverso.

“Quello che tutti i ragazzi hanno amato dei Duffer è che non ci hanno mai trattato in modo diverso da come farebbero con un membro del cast adulto. Ad esempio, hanno rispettato e apprezzato le nostre opinioni e hanno creato un ambiente davvero divertente”.disse Sadie.

Sadie è impaziente di scoprire la quinta stagione

Sadie ha detto a Deadline che i Duffer Brothers sono stati molto riservati sulla trama della quinta stagione dello show. Dal momento che il suo personaggio è in coma, c’è una probabilità del cinquanta per cento che possa sopravvivere. Secondo lei, i fratelli Duffer sono stati molto calcolati su chi uccidere.

Quando le è stato chiesto se i Duffer Brothers hanno menzionato qualcosa di lei sulla stagione 5, ha detto: “Abbiamo avuto una conversazione. Mi hanno chiamato prima che leggessi il nono episodio perché nella sceneggiatura c’è scritto letteralmente che Max muore. Quindi mi hanno chiamato in anticipo e mi hanno detto “ti avverto, questo è lì dentro, quindi non sei davvero scioccato”. Non ho idea di cosa accadrà tra cinque e che aspetto avrà. La trama di Max è molto alta nell’aria”.

Possiamo solo sperare di vedere Max di nuovo in azione. Hai visto il volume 2? Facci sapere cosa pensi accadrà con il suo personaggio.

