La terza stagione è adatta ai bambini?

Il 12 agosto, Netflix rilascerà la terza stagione di Io non ho maie siamo così entusiasti di vedere la nuova stagione. Tuttavia, prima che tutti inizino la loro sessione di abbuffata Io non ho mai stagione 3, è importante conoscere la guida dei genitori e la classificazione in base all’età.

Io non ho mai la stagione 2 si è conclusa con Daxton (Devi e Paxton) che si sono ufficialmente riuniti e Ben ha scoperto tramite Eleanor che Devi provava qualcosa per lui. Poi, vediamo Fabiola ed Eve confessare il loro amore l’una all’altra, Eleanor e Trent ballano insieme al formale invernale e Kamala lascia la sua proposta di cena per stare con il signor Kulkarni.

Ovviamente c’è così tanto da disfare nella prossima terza stagione e possiamo aspettarci più dramma come al solito. Come navigheranno Devi e Paxton come coppia ufficiale? Ben sta uscendo con Aneesa, ma come sarà influenzata la loro relazione con lui che ovviamente prova ancora dei sentimenti per Devi? Eleanor e Trent si uniranno? Fabiola ed Eve sembrano forti come sempre dopo aver confessato il loro amore reciproco, ma potrebbero esserci problemi all’orizzonte? Infine, come si sentirà Pati riguardo al fatto che Kamala abbia scelto il signor Kulkarni al posto del suo fidanzato?

Fortunatamente, tutte queste domande dovrebbero trovare risposta Io non ho mai stagione 3. Quindi la terza stagione va bene da guardare con i bambini? Senza ulteriori indugi, ecco la guida per i genitori e la classificazione in base all’età.

Never Have I Ever: guida per i genitori e classificazione in base all’età della terza stagione

Io non ho mai la stagione 3 è classificata TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatta ai minori di 14 anni. Se stavi guardando Io non ho mai sin dall’inizio, sapresti che TV-14 è sempre stata la fascia d’età per le serie per adolescenti.

È stata assegnata questa classificazione in base all’età per il linguaggio forte usato da alcuni personaggi, il consumo di alcolici da parte di minorenni, la violenza lieve, i contenuti per adulti discussi, i baci e le scene intime, l’uso di sostanze e i dialoghi allusivi. Nel complesso, questa stagione contiene materiale che molti genitori considererebbero inappropriato per un pubblico più giovane da guardare. I genitori sono fortemente avvertiti.

Date un’occhiata al trailer ufficiale di Io non ho mai stagione 3 per un’anteprima!

Come puoi vedere nel trailer, alcuni dei personaggi hanno giurato, i personaggi vengono mostrati mentre si baciano e l’uso di dialoghi allusivi. Ovviamente, questo non è uno spettacolo per un pubblico più giovane. Se hai bambini di età inferiore ai 14 anni, ti suggeriamo di sfogliare la sezione dedicata ai bambini di Netflix e di trovare qualcos’altro da farli guardare.

Io non ho mai arriva su Netflix il 12 agosto alle 00:00 PT/3:00 ET!