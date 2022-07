La terza stagione di The Witcher si sposta in un’iconica location per le riprese in Marocco, sede di Game of Thrones, James Bond e Star Wars

Ogni giorno che passa, ci stiamo avvicinando sempre di più Lo stregone stagione 3. Dopo il cliffhanger della seconda stagione, i fan della serie non vedono l’ora di vederne altri Il Continente e i suoi abitanti. Tuttavia, il potenziale rilascio della terza stagione è ancora lontano, quindi dovremo bramare la nostra fame per la nuova stagione con aggiornamenti sulle riprese mentre la produzione continua.

Fortunatamente nuovi aggiornamenti arrivano quasi ogni giorno. E ora abbiamo un nuovo enorme aggiornamento sulle riprese come Lo stregone la troupe si reca in un’iconica location per le riprese nello splendido Marocco.

Le riprese della terza stagione di The Witcher iniziano in Marocco

Produzione per la nuova stagione di Netflix Lo stregone si è conclusa appena due giorni fa nel Galles del Sud. Ma da allora le riprese in esterni non si fermano in Galles La stregar Il tour visiterà un altro paese!

Lo stregone La produzione della terza stagione è ora spostata a Erfoud, Marocco, per la prossima settimana. Il paese è il primo per Lo stregonema ha già ospitato progetti come Guerre stellariJames Bond e Game of Thrones.

Anche se non sono ancora chiare le sequenze che intendono girare in Marocco, i fan dei libri riconosceranno un luogo molto rilevante nell’universo da Tempo di disprezzo che richiederebbe uno scenario marocchino: il deserto di Korath.

Non sappiamo ancora dove gireranno in Marocco, ma lo scopriremo abbastanza presto. Sarà sicuramente interessante vedere come i registi includeranno il Ambiente marocchino nello spettacolo.

Forse vedremo una parte nuova di The Continent o una completamente diversa. Ma una cosa è certa che la nuova stagione porterà molta eccitazione.

Stagione 3 di Lo stregone è attualmente in produzione e lo sarà uscito nel 2023. Il prequel dal vivo The Witcher: Origine del sangue è attualmente in post-produzione dopo due settimane di riprese.

È molto probabile che Blood Origin abbia a Data di uscita di Natale 2022. Ci sono anche notizie di un secondo Lo stregone film anime in lavorazione. Ma il progetto è agli inizi e non si conoscono molti aggiornamenti.

Cosa pensate che il cast e la troupe gireranno in Marocco? Sentiti libero di condividere la tua risposta con noi nei commenti.

Trasmetti in streaming entrambe le stagioni di Lo stregone solo su Netflix.

Il post La terza stagione di The Witcher si sposta in un’iconica location per le riprese in Marocco, sede di Game of Thrones, James Bond e Star Wars, è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.