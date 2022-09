La terza stagione di “The Witcher” può preparare il terreno per sistemare la storia di Yennifer?

Il mondo non ha conosciuto una maga potente come Yennefer di Vengerberg. Da ragazza distorta dall’aspetto “brutto” a donna desiderata da tutti e maga che poteva porre fine alle guerre da sola, lei è tutto tranne che debole. È una donna di un’agenzia che può cambiare le dinamiche del potere. Mentre Lo stregone la prima stagione ha visto il suo viaggio di trasformazione da ragazza mite a maga forte. La stagione 2 l’ha inimicata e l’ha fatta bruciare dall’ira mentre ha perso i suoi poteri.

Sebbene abbia insegnato a Ciri a controllare il suo caos, Yenna si è unita a Voleth Meir, la madre immortale, non appena il demone ha promesso alla maga i suoi poteri in cambio di Ciri. Non è stato fino al finale della seconda stagione che Yenna si è riscattata facendo un sacrificio per salvare la principessa Cintran. E con la stagione 3 che porta le battaglie più orrende di tutti i tempi, The Thanedd Coup, c’è una piccola possibilità che Yennefer possa correggere ciò che ha offeso in passato.

La stagione 3 di The Witcher potrebbe dare a Yennefer la possibilità di correggere il suo percorso

Ognuno di noi è consapevole del fatto che l’intera popolazione di Witcherverse sta inseguendo Ciri e i suoi poteri, compresi i maghi. E tutto questo sta preparando le battaglie più raccapriccianti della storia: il colpo di stato di Thanedd. Si è svolto sull’isola di Thanedd durante il conclave dei maghi. Gli stregoni si erano ormai divisi in due partiti. Mentre alcuni sostenevano il Nord, gli altri erano fedeli nilfgaardiani ed entrambi pianificarono segretamente di catturarsi a vicenda durante l’incontro. La Confraternita degli Stregoni è stata sciolta a seguito della svolta violenta dell’incontro e di molte vittime Lo stregone stagione 2.

E sebbene Yennefer abbia preso una posizione neutrale, faceva parte di un’organizzazione segreta, la Loggia delle Streghe, formato da maghe a seguito del colpo di stato e guidato da Philippa Eilhart. Thanno anche perseguito Ciri per ragioni errate.

Questa è l’occasione per Yennefer di rimediare a ciò che ha fatto nella seconda stagione proteggendo Ciri e fornendo alla principessa l’addestramento necessario in modo che possa usare e controllare meglio le sue abilità. Attraverso la sua partecipazione all’acquisizione e alla Loggia delle Streghe, il dilemma di Yennefer potrebbe essere risolto, dandole la possibilità di cambiare i suoi modi, riconquistare la fiducia di Ciri e Geralt e diventare molto più di una maga tormentata con un eccesso di potere.

Cosa ne pensi del viaggio di redenzione di Yenna? Sentiti libero di commentare in basso.

