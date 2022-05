La terza stagione di The Witcher non arriverà su Netflix a giugno 2022

The Witcher stagione 2. Immagine gentilmente concessa da Jay Maidment, Netflix

Sappiamo Lo stregone la stagione 3 sta accadendo, ma non sappiamo quando. Tutto quello che sappiamo in questo momento è che non arriverà a giugno 2022.

Giusto; abbiamo ricontrollato l’elenco delle uscite di Netflix a giugno per ogni evenienza, ma la serie sicuramente non è nell’elenco. L’attesa per Lo stregone la stagione 3 è ancora attiva.

Questo non è troppo sorprendente. Non ci aspettiamo la serie a breve. Potremmo anche non ottenerlo prima della fine del 2022. Ciò non ci impedisce di sperare in un miracolo e di cercare qualsiasi tipo di aggiornamento sulla serie.

Quando arriverà la terza stagione di The Witcher su Netflix?

Le riprese sono attualmente in corso. Non ci sono ragioni in questo momento per sospendere lo spettacolo. Di certo non ci aspettiamo un’altra chiusura della produzione a causa della pandemia. Ovviamente, non dire mai “mai”. È chiaro dopo gli ultimi due anni che non sappiamo cosa aspettarci dal mondo.

La grande notizia è che la maggior parte delle troupe di produzione ora è in grado di mantenere tutti al sicuro sul lavoro. Possono agire velocemente se c’è un motivo per cui alcune persone vengono ritirate dal set per far andare tutto il resto.

Con le riprese in corso, significherà che la post-produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno. Ciò non significa che ci aspettiamo che la stagione arrivi prima della fine del 2022. Invece, stiamo guardando al 2023 al più presto. Stiamo aspettando Origini del sangue per venire quest’anno invece.

La domanda è se Netflix ritirerà l’uscita da una versione di dicembre. Finora, sia la prima che la seconda stagione sono state rilasciate a dicembre dei rispettivi anni. Ciò era dovuto al modo in cui le stagioni erano pronte per andare in onda. Cambierà se lo spettacolo sarà pronto per essere rilasciato prima? Netflix vorrà consegnarlo ai fan il prima possibile, quindi potremmo vedere una versione dell’estate 2023.

Abbiamo alcuni nuovi personaggi che non vediamo l’ora di vedere, inclusi Milva e Mistle. La cosa grandiosa di questo spettacolo è che cerca di tenerci informati senza rilasciare troppi spoiler, il che mantiene lo spettacolo nella mente dei fan.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti su Lo stregone stagione 3 e altro ancora.