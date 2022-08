La terza stagione di “The Witcher” diventa ancora più magica con il cast di nuovi maghi per placare il desiderio del fandom per loro

Sono solo miti e favole che non conoscono i limiti delle possibilità. E i creatori di tali narrazioni oltre il mondo sono i veri maghi. E Andrzej Sapkowski è certamente uno di quegli stregoni. La sua penna, una potente bacchetta magica, ei suoi pensieri, le scintille da fata. Pieno fino all’orlo di maghi, nani, mostri e persino macellai di mostri, Lo stregone ci trascende in un Alice nel paese delle meraviglie tipo di universo ma più raccapricciante. Mentre le stagioni uno e due si sono concentrate sulla creazione e l’esercizio dell’arte della stregoneria, Lo stregone la stagione 3 riguarderà l’esecuzione.

Con Ciri alias Freya Allan al centro di tutto il caos e tutta la magia, hanno quasi concluso le riprese della terza uscita. Tuttavia, continuano ancora a stupirci con alcune o altre notizie magiche e ci lasciano sbalorditi. Questa volta, abbiamo sentito che altri nuovi maghi vengono reclutati nella scuola di Aretuza. Forse, con il colpo di stato di Thanedd in bilico sulla loro testa, si dice che i labirinti stiano accumulando il più possibile. Ecco un elenco descrittivo di ciascuno di essi, per far levitare ancora di più la tua eccitazione.

Nuovi maghi arrivano nel mondo di The Witcher prima della sua stagione 3

Se sei un nerd di Witcher, devi saperlo Gerhart di Alle. Sì, il più antico mago vivente del continente. Secondo quanto riferito, Philip Philmar si è unito al cast per interpretare il suo ruolo. Tuttavia, quanto significativo sarebbe il suo ruolo è qualcosa che solo il tempo lo dirà. Un altro bellissimo e spumeggiante mago che è arrivato alla scuola di magia è Margarita Laux-Antille (Rochelle Rose), meglio conosciuta come Rita. Apparentemente, è un’amica intima di Tissaia e la sostituisce come Rettrice di Aretuza. Secondo i libri, è uno dei membri fondatori della loggia delle maghe. Il suo personaggio è costantemente ottimista e sicuro di sé, e non si fermerà davanti a nulla per aiutare i suoi studenti.

Praticamente come la nostra Yenna, un altro mago che incontreremo è Keira Metz. Giocato da Safiyya Ingar, Keira è una maga che si sporca le mani per difendere la causa che sostiene. In precedenza era un personaggio secondario nei libri. In particolare, uno dei maghi che ha partecipato attivamente all’acquisizione di Thanedd è stato Artaud Terranova, che complottò con Vilgefortz. I maghi dell’isola di Thanedd considerano Terranova molto perché è un membro dell’élite Chapter of Wizards nei libri. E per rendere la serie un po’ più magica, Ryan Hayes ioviene reclutato per interpretare il suo ruolo.

Gli altri maghi che si uniscono al colpo di stato di Thanedd sono i seguenti:

Michalina Olzsanska nel ruolo di Marti Sodergren: Unendosi per la prima volta come nient’altro che un sollievo comico, diventerà la guaritrice delle ferite delle prime linee nella battaglia contro Nilfgard.

Eric Nolan nel ruolo di Dorregrey: C'è sempre quella persona che ama le creature e vorrebbe preservarle ad ogni costo. Secondo quanto riferito, Nolan interpreterà quel tipo esatto di mago.

Poppy Almond come Bianca d’Este: Bianca ha un ruolo minore nel libro. Faceva parte della Confraternita degli stregoni, che furono coinvolti e successivamente sciolti durante il colpo di stato di Thanedd.

Harvey Quinn nel ruolo di Radcliffe di Oxenfurt: Durante il colpo di stato di Thanedd, Radcliffe era il mago che assisteva Philippa Eilhart. Aiutò Philippa a catturare i maghi traditori prima dello scoppio della guerra. Dal momento che Harvey Quinn ha trascorso la maggior parte delle riprese di Thanedd sul posto, è probabile che interpreterà un ruolo simile nella serie.

Sei entusiasta di vedere questi maghi in azione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

