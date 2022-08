La terza stagione di “The Witcher” allestisce la Loggia delle Streghe, suggerendo un conflitto più ampio tra i maghi, incluso Yennefer

Stagione 2 di Lo stregone terminato il a enorme cliffhanger quando altre fazioni si unirono alla caccia di Cirie una delle tante cose che ha impostato per la stagione 3 è a nuova banda di streghe. Yennefer si è sacrificata per salvare Ciri dal Voleth Meir, che ha restituito le sue abilità, ma Ciri, Geralt e Yennefer non possono ancora avere il loro lieto fine.

Il finale di Lo stregone la stagione 2 ha anche rivelato che l’intero Continente ora sta inseguendo Ciri per vari motivi, con i suoi principali avversari in questo momento La Fiamma Bianca, suo padree The Wild Hunt, che ha fatto un breve cameo nell’ultimo episodio. La Confraternita degli Stregoni si è unito al roster dei nemici, creando una nuova squadra di maghe in Lo stregone stagione 3: La Loggia delle Maghe.

Cosa aspettarsi da The Lodge of Sorceresses nella stagione 3 di The Witcher?

Tissaia de Vries (Myanna Burning) sentito da Triss Merigold (Anna Shaffer) dentro Lo stregone stagione 2 in cui si trovava Ciri Kaer Morhen e che aveva sangue di sambuco. Elder Blood di Ciri implica che lei abbia il capacità di salvare o distruggere il mondo, secondo la loro interpretazione di La profezia di Ithlinne.

Nonostante la richiesta di Triss che Tissaia tenga per sé queste informazioni, Tissaia lo condivise con Vilgefortz, che considerava Ciri in grado di porre fine a tutte le guerre. Meve, invece, ha fatto notare che Ciri era meglio morta, quindi hanno approvato una ricompensa per Ciri e per chiunque la difendesse.

Lo stregone la stagione 3 sarà ora basata sul libro Tempo di disprezzoche raffigurava il Colpo di stato di Thanedd, un attacco tra maghi in uno dei conclavi di Aretuza. I maghi sono stati segretamente divisi tra i sostenitori di Nilfgaard e del Nord e poiché entrambe le parti hanno tentato di cogliere l’altra parte alla sprovvista durante la conferenza, la violenza è esplosa e molti sono stati feriti o uccisiponendo così fine alla Confraternita degli Stregoni.

Questo, tuttavia, ha creato spazio per un nuovo gruppo: La Loggia delle Maghe. Questa organizzazione segreta è stata fondata da maghe, con Philippa Eilhart (Cassie Clare) come comandante.

Amici del nemico?

I membri della Loggia delle Streghe includono Triss Merigold, Sabrina Glevissig, Francesca Findabair, Fringilla e Yennefer. Sebbene sembrino essere una potente soluzione ai problemi di Ciri perché hanno il potere di tenerla al sicuro, nei libri, anche la Loggia delle Streghe voleva usare Ciri per le ragioni sbagliate e alla fine non era migliore di Vilgefortz e compagnia.

Tuttavia, come affermato in precedenza, Netflix La stregar ha già deviato significativamente dal materiale di partenzaquindi il ruolo della Loggia delle Streghe in Lo stregone la stagione 3 potrebbe essere diversa, e potrebbero diventare alleati piuttosto che l’ennesimo gruppo da cui Ciri, Geralt e Yennefer dovranno nascondersi.

Fino Lo stregone la stagione 3 arriverà da qualche parte entro la fine dell’anno in streaming la stagione in corso solo su Netflix.

