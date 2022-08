La terza stagione di Sweet Magnolias non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Dolci magnolie stagione 3 non arriverà su Netflix ad agosto 2022! Ma considerando che la popolare serie è stata rinnovata solo a maggio, non siamo troppo sorpresi.

Se siete tutti coinvolti con quello che sta succedendo in Serenity, saprete che la stagione 2 si è conclusa con alcuni cliffhanger piuttosto grandi, quindi siamo sicuri che siete disperati quanto noi per tornare indietro e scoprire cosa Maddie, Dana Sue ed Helen hanno deciso di farlo, quindi quando potremmo assistere al ritorno del sano dramma? Scopri di seguito!

C’è una data di uscita della terza stagione di Sweet Magnolias?

Sfortunatamente, gente Dolci magnolie stagione 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, tuttavia, potremmo essere in grado di offrirti una stima su quando potremmo eventualmente vedere la nuova stagione.

Come accennato, già a maggio è stato confermato dal Magnolie dolci scrittori, tramite Twitter, che il sano spettacolo tornerà per una terza stagione. Hanno semplicemente scritto in quel momento:

“Stiamo tornando a Serenity, voi tutti! Siamo così entusiasti di condividere che abbiamo una terza stagione di Sweet Magnolias. Non vedo l’ora di accogliervi tutti a casa”.

Due mesi dopo l’annuncio, è stato anche confermato dagli autori sui social media, il 18 luglio, che hanno iniziato le riprese della nuova stagione. Dai un’occhiata al post qui sotto!

Secondo IMDb, le stagioni 1 e 2 di Magnolie dolci sono stati entrambi girati rispettivamente in tre mesi. Quindi, con questo in mente, possiamo presumere che anche la stagione 3 richiederà tre mesi per le riprese, il che significa che dovrebbero concludersi intorno a metà ottobre. Con effetti speciali minimi necessari per una serie come questa, la post-produzione non dovrebbe richiedere troppo tempo.

La stagione 1 è stata rilasciata su Netflix il 19 maggio 2020, sette mesi dopo la prima conclusione, e la stagione 2 è stata rilasciata sei mesi dopo la conclusione, il 4 febbraio 2022.

Tenendo conto di ciò, possiamo tranquillamente presumere che la stagione 3 di Sweet Magnolias potrebbe potenzialmente tornare sui nostri schermi al più presto nella primavera del 2023 (forse aprile o maggio).

Ovviamente, tieni presente che questa è solo una nostra ipotesi e la data di uscita ufficiale potrebbe sembrare leggermente diversa. Siamo sicuri che una volta che saranno più avanti nella stagione 3, avremo un aggiornamento ufficiale della data di rilascio. Quindi resta sintonizzato!