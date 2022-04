La terza stagione di Sweet Magnolias non arriverà su Netflix a maggio 2022

Magnolie dolci. (Da sinistra a destra) Brooke Elliott come Dana Sue Sullivan, Heather Headley come Helen Decatur, Joanna Garcia Swisher come Maddie Townsend nell’episodio 206 di Sweet Magnolias. Cr. Per gentile concessione di Netflix © 2021

Abbiamo esaminato l’elenco dei nuovi film e programmi Netflix in arrivo a maggio 2022 e abbiamo notato che una delle nostre serie di benessere preferite non era inclusa. Purtroppo, i fan non vedranno il ritorno di Magnolie dolci non appena questo maggio perché Magnolie dolci la stagione 3 non arriverà nel prossimo mese.

Dopo oltre un anno di attesa, Magnolie dolci la stagione 2 è stata finalmente rilasciata su Netflix il 4 febbraio. Una volta che la seconda stagione è uscita, i fan hanno sciamato sullo streamer per vedere di cosa sarebbe stata la prossima puntata e sicuramente non sono rimasti delusi da tutto ciò che è accaduto nell’ultima stagione.

Come la stagione 1, la stagione 2 si è conclusa con diversi cliffhanger e domande senza risposta a cui è necessario rispondere in a Magnolie dolci stagione 3. Ma Netflix deve ancora rinnovare la serie drammatica per una terza stagione. Speravamo che lo streamer rinnovasse lo spettacolo ad aprile poiché ci sono voluti due mesi dalla premiere della prima stagione per essere rinnovato per una seconda stagione. Ma ora che mancano solo due giorni all’inizio del nuovo mese, ovviamente non sta succedendo.

Non siamo necessariamente sorpresi dal fatto che lo spettacolo non sia stato ancora rinnovato perché possono volerci diversi mesi prima che Netflix prenda una decisione sul destino di uno spettacolo. Si spera che lo streamer distribuirà un rinnovo a maggio. Le probabilità sono ancora a favore della serie drammatica al momento. Anche se vale la pena ricordare che Netflix ha cancellato gli spettacoli che molti di noi pensavano avessero una possibilità.

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Sweet Magnolias

Senza un rinnovo, possiamo solo ipotizzare quando Magnolie dolci la terza stagione potrebbe arrivare su Netflix. Inizialmente, pensavamo che ci fossero buone possibilità di vedere la terza stagione nel primo trimestre del 2023. Ma più tempo ci vuole per rinnovare lo spettacolo, più la data di uscita viene spostata. In questo momento, stiamo esaminando una versione della primavera 2023 al più presto. Avremo bisogno di un po’ più di informazioni per capire quando esattamente la terza stagione potrebbe arrivare su Netflix.

