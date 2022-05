La terza stagione di Stranger Things è disponibile su Blu-Ray e DVD?

Cose più strane è stata forse la serie originale Netflix più grande e popolare per impatto e dimensioni sin dalla sua prima nel 2016. La serie è diventata sempre più amata con ogni stagione, in particolare l’eccitante stagione estiva, Cose più strane stagione 3.

In vista dell’attesissimo rilascio di Cose più strane stagione 4, che uscirà in due parti il ​​27 maggio e il 1 luglio, i fan hanno rivisto la serie per recuperare il ritardo prima della fine della pausa di quasi tre anni tra le stagioni.

Da Cose più strane le stagioni 1 e 2 hanno ricevuto ciascuna una versione combinata Blu-Ray / DVD, gli irriducibili si sono chiesti per anni se la stagione 3 avrebbe seguito l’esempio con un fantastico set di video domestici da aggiungere alla loro collezione. Per qualche motivo, il set non è stato rilasciato dopo la caduta della stagione nel 2019.

Target ha rilasciato set esclusivi che sembravano nastri VHS nel 2017 e nel 2018 per la prima e la seconda stagione, entrambi dotati di Blu-Ray e DVD. (Anche la prima stagione è stata rilasciata in un set combinato 4K/Blu-Ray). Ma ci sarà mai un Cose più strane Blu-Ray o DVD della terza stagione?

Esiste un Blu-Ray o un DVD della terza stagione di Stranger Things?

Purtroppo, Cose più strane la stagione 3 non è stata ufficialmente rilasciata su Blu-Ray o DVD come le prime due stagioni. Non è chiaro quando o se Netflix sceglierà di pubblicare la stagione in home video per farla collezionare dai fan, ma c’è sicuramente una richiesta per il rilascio della stagione.

Come accennato in precedenza, le prime due stagioni di Cose più strane ognuno ha ricevuto un’esclusiva versione home video da Target. Tuttavia, questi set sembrano non essere più disponibili per l’acquisto da Target e da allora sono fuori stampa.

Non c’è stata alcuna indicazione in vista di Cose più strane la stagione 4 quella stagione 3 avrà una versione home video ufficiale, da Target o da qualsiasi altro rivenditore. I primi due set sono arrivati ​​un anno dopo il loro rilascio su Netflix, ma sono passati quasi tre dalla prima stagione 3.

Questi set sono un must per Cose più strane i fan che si abbonano a Netflix solo per guardare lo spettacolo e vorrebbero avere la possibilità di farlo senza abbonamento. Sono anche un fantastico oggetto da collezione da avere, data la cura con cui è stata riposta la confezione stilizzata.

Dovremo continuare ad aspettare per vedere se Netflix promuoverà la sua partnership con Target e rilascerà esclusivi set di Blu-Ray e DVD insieme a tutto l’altro nuovo merchandising che hanno rilasciato di recente. Vuoi vedere Cose più strane stagione 3 e 4 su Blu-Ray e DVD?