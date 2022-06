La terza stagione di Outer Banks uscirà quest’estate? (2022)

OBX fan. Lo so come me, stai aspettando disperatamente Banche Esterne stagione 3 in uscita su Netflix. Questo Netflix Original è stato un enorme successo per lo streamer sin dal suo debutto nell’aprile 2020. Con tutti a casa a causa delle restrizioni COVID, tutti hanno avuto il tempo di abbuffarsi di questo dramma adolescenziale pieno di mistero.

Lo spettacolo è migliorato solo con la sua seconda stagione e sono sicuro che la terza sarà altrettanto fantastica! Alla fine della seconda stagione, Sarah cerca di scappare dalla nave, ma Ward la raggiunge e inizia a strangolare sua figlia. John B ha la possibilità di ucciderlo nel modo in cui ha ucciso suo padre, ma il coraggioso adolescente lascia andare Ward. Eberhimi getta JJ in mare, quindi ovviamente Kie gli salta dietro.

I membri dell’equipaggio aiutano Rafe a recuperare la Croce sparando a Pope, che salta fuori bordo con Cleo. Tutti i Pogue finiscono sulla scialuppa di salvataggio e si ritrovano su un’isola deserta, con le loro famiglie che indagano sulla loro scomparsa. Il grande cliffhanger alla fine è che Big John è effettivamente vivo, con Carla Limbrey che conosce la sua posizione. Accetta di aiutarla se lei aiuta suo figlio.

C’è molto da capire per il nostro gruppo di amici preferito, e speriamo di vederli farlo nella terza stagione. Quindi quando possiamo aspettarci di vederlo?

La terza stagione di Outer Banks uscirà nell’estate 2022?

Sfortunatamente, non c’è modo Banche Esterne la stagione 3 uscirà su Netflix questa estate. Le riprese della seconda stagione dell’azione-avventura sono iniziate alla fine di agosto 2020 e si sono concluse il 2 aprile 2021. Ci sono voluti circa sette mesi. Quindi la stagione 2 è stata rilasciata su Netflix poco più di tre mesi dopo, il 30 luglio 2021.

L’attrice Madelyn Cline, che interpreta la tosta Sarah Cameron, ha condiviso che le riprese della terza stagione sono iniziate alla fine di febbraio tramite un post su Twitter. Quindi, se la produzione segue un programma simile alla seconda stagione, significa che le riprese potrebbero concludersi a settembre 2022.

Tuttavia, What’s On Netflix riporta che le telecamere dovrebbero continuare a girare fino al 19 agosto. Ad ogni modo, le riprese si concluderanno troppo tardi per darci una data di uscita estiva. Potremmo forse riavere la serie alla fine dell’anno? Forse. Ma è probabilmente più probabile una data di uscita all’inizio del 2023.

Ovviamente non abbiamo ancora alcuna conferma. Queste sono tutte previsioni. Speriamo che Netflix condivida un Banche Esterne Presto la data di uscita della terza stagione!

Banche Esterne le stagioni 1 e 2 sono in streaming su Netflix.