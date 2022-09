La terza stagione di Outer Banks non arriverà su Netflix nel 2022

Ci sono alcuni titoli fantastici in arrivo negli ultimi mesi del 2022; però, Banche Esterne la stagione 3 non sarà tra i titoli in arrivo quest’anno. Lo so, abbiamo bisogno di un minuto anche per elaborare questa notizia.

Dopo il rinnovo di Netflix Banche Esterne per una terza stagione lo scorso dicembre, la speranza tra i fan era che avremmo visto arrivare la stagione 3 nel 2022. Certo, sapevamo che non era probabile che avremmo visto la stagione arrivare in estate a causa del successivo rinnovo; tuttavia, c’era ancora la speranza che la stagione potesse arrivare in autunno. Purtroppo, sembra che la nostra attesa per riunirci con i Pogues si estenderà fino al nuovo anno.

Durante l’evento globale Tudum del 2022, Netflix ha offerto il nostro primo sguardo alla prossima terza stagione che ci ha regalato un’anteprima dei Pogues che vivono le loro vite migliori sull’isola deserta in cui si sono trovati nel finale della seconda stagione.

Sebbene il teaser sia stato piuttosto eccitante, il nostro viaggio a Poguelandia dovrà aspettare fino al prossimo anno poiché il teaser ha confermato che la stagione 3 non arriverà fino al 2023.

Aggiornamento della data di rilascio della terza stagione di Outer Banks

Al momento, Netflix non ha ancora confermato una data esatta per la prima Banche Esterne stagione 3; tuttavia, sappiamo che la stagione 3 non arriverà prima del 2023. La domanda è fino a che punto nel prossimo anno Netflix ci farà aspettare l’arrivo della prossima stagione.

Mentre molti si associano Banche Esterne con l’estate grazie alle vibrazioni estive dello spettacolo e al fatto che la stagione 2 è stata rilasciata a luglio 2021, lo spettacolo è arrivato per la prima volta su Netflix nell’aprile 2020. Con questo in mente, è del tutto possibile che Netflix possa scegliere di rilasciare la terza stagione in arrivo a volte in aprile 2023.

Al momento non ci sono spettacoli di ritorno confermati per aprile 2023 e aprile è stato storicamente un mese in cui Netflix ha deciso di abbandonare nuove stagioni di alcuni dei suoi più grandi spettacoli. Più, Banche Esterne sarebbe un perfetto rilascio primaverile.

È anche possibile che Netflix possa cercare di rilasciare la nuova stagione all’inizio del nuovo anno. In passato, Netflix ha deciso di rilasciare un grande titolo il giorno di Capodanno e deve ancora confermare un titolo per il 1 gennaio 2023. Potrebbe Banche Esterne finire per essere lo spettacolo che Netflix sceglie di pubblicare il giorno di Capodanno?

Dovremo aspettare per scoprirlo, ma quello che è certo è che non prevediamo che Netflix farà aspettare i fan troppo a lungo nel 2023 per l’arrivo della nuova stagione.

Banche Esterne le stagioni 1 e 2 sono ora in streaming su Netflix.