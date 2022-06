La terza stagione di Love is Blind non arriverà su Netflix a giugno 2022

L’amore è cieco S2. Nella foto: (LR) Nick Lachey e Vanessa Minnillo-Lachey. c. © 2021

Sono passati circa quattro mesi da allora L’amore è cieco la stagione 2 è stata presentata in anteprima su Netflix e i fan dei reality TV stanno pazientemente aspettando L’amore è cieco stagione 3. Sfortunatamente, odio essere portatore di cattive notizie, ma la terza stagione non arriverà su Netflix a giugno. Dopo aver esaminato l’elenco dei nuovi film e programmi Netflix in arrivo su Netflix a giugno, L’amore è cieco la stagione 3 mancava notevolmente dalla lista. Quindi sembra che l’attesa non sia ancora finita.

L’amore è cieco la stagione 2 si è conclusa con il botto, lasciando gli spettatori più che pronti a vedere più episodi in una terza stagione. Fortunatamente, circa tre settimane dopo la presentazione in anteprima dello speciale della reunion della seconda stagione, lo streamer lo ha annunciato L’amore è cieco la stagione 3 arriverà su Netflix entro la fine dell’anno. Tuttavia, non è stata annunciata una data di uscita ufficiale.

Lo streamer ha anche annunciato che la serie di appuntamenti era stata rinnovata per altre due stagioni e che a L’amore è cieco: dopo l’altare con parte del cast della seconda stagione sarebbe stato rilasciato entro la fine dell’anno. Quindi i fan ne hanno un sacco L’amore è cieco contenuti da aspettarsi per il resto dell’anno.

Al 10 giugno, Netflix deve ancora annunciare il L’amore è cieco data di uscita della stagione 3. Tuttavia, nel frattempo, siamo sempre pronti a condividere le nostre previsioni sulla data di rilascio.

Aggiornamenti sul rilascio della terza stagione di Love is Blind

Molto probabilmente stiamo guardando una versione di fine estate o inizio autunno. Netflix in genere pubblica nuove stagioni dei suoi programmi a distanza di un anno, ma sembra che lo streamer abbia deciso di cambiare le cose e rilasciare due stagioni di L’amore è cieco in un anno. Tuttavia, pensiamo che Netflix vorrà comunque mantenere un divario significativo tra le versioni delle stagioni 2 e 3. Ecco perché ci aspettiamo un rilascio di fine estate o inizio autunno per la terza stagione. Una volta che Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale, puoi contare su di noi per condividerla con te.

Resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti L’amore è cieco stagione 3!