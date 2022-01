La terza stagione di “Kid Cosmic” arriverà su Netflix a febbraio 2022

L’ultima stagione di Bambino Cosmico arriverà su Netflix a livello globale il 3 febbraio 2022, il che concluderà la serie un anno dopo il debutto dello spettacolo sul servizio.

Guidato da Craig McCracken che ha lavorato ad alcuni dei cartoni animati più iconici per bambini negli ultimi due decenni, tra cui Le superchicche, La casa di Foster per amici immaginari, e Vagare laggiù.

Debuttando per la prima volta nel febbraio 2021, lo spettacolo è stato rinnovato per altre due stagioni da Netflix nell’agosto 2021, anche se sembra che lo spettacolo abbia ricevuto un ampio ordine anticipato. La stagione 2 è poi arrivata su Netflix il 7 settembre con il sottotitolo “The Intergalactic Truckstop!”.

Nelle tre stagioni abbiamo seguito un ragazzo che vive con suo nonno e sognava di essere un supereroe. Il suo sogno diventa realtà dopo aver scoperto 5 Pietre Cosmiche.

È anche prodotto principalmente internamente da Netflix Animation, anche se con l’assistenza di Mercury Filmworks.

Purtroppo, Craig McCracken ha confermato che la stagione 3 sarebbe stata l’ultima stagione nel settembre 2021. Il creatore afferma che questo è sempre stato il piano dato che Netflix ha chiesto loro in anticipo di creare un arco narrativo di 3 stagioni. Ha anche confermato nel dicembre 2021 che Netflix aveva l’ultima stagione, ma stava solo aspettando di annunciare quando sarebbe andata in onda.

#KidCosmic termina a 3 stagioni. — Craig McCracken (@CrackMcCraigen) 3 settembre 2021

Ora, mesi dopo che la stagione 2 è arrivata su Netflix, possiamo confermare che la stagione 3 di Bambino Cosmico dovrebbe essere rilasciato su Netflix a livello globale il 3 febbraio 2022.

Lo spettacolo uscirà in particolare con solo 6 episodi. Questo è in calo rispetto ai 10 che abbiamo visto per la stagione 1 e 8 per la stagione 2. Secondo McCracken, questo è stato “intenzionalmente pianificato da me e dal team poiché la cosa migliore era raccontare la storia che volevamo raccontare”.

Un primo trailer è disponibile su Netflix, ma lo abbiamo incorporato per tua comodità di seguito.

La terza stagione dello show sarà sottotitolata “The Global Heroes!”.

Terremo aggiornato questo post con ulteriori informazioni sulla terza e ultima stagione di Bambino Cosmico come e quando impareremo di più.

