La terza stagione di Derry Girls non arriverà su Netflix a settembre 2022

Ragazze di Derry la stagione 3 è quasi arrivata su Netflix USA, ma non ancora. La popolare serie, che segue un gruppo di amici mentre navigavano nella loro adolescenza nell’Irlanda del Nord all’inizio degli anni ’90, è stata un successo immediato tra gli spettatori da quando ha debuttato sui nostri schermi più di quattro anni fa, nel 2018.

La stagione 2 è arrivata su Netflix nell’agosto 2019, quindi non sorprende che molti stiano diventando impazienti in attesa dell’uscita della nuova stagione. Tuttavia, se speravi di riunirti con le tue amiche irlandesi preferite questo mese, rimarrai profondamente deluso nell’apprendere questo, ma Ragazze di Derry la stagione 3 non arriverà su Netflix a settembre 2022!

Ecco l’ultimo aggiornamento della data di rilascio per Ragazze di Derry stagione 3.

Data di uscita Netflix della terza stagione di Derry Girls

Ragazze di Derry la stagione 3 potrebbe non arrivare su Netflix a settembre, ma l’attesa per l’uscita su Netflix della commedia drammatica irlandese è quasi finita. Il colosso dello streaming ha confermato a fine agosto 2022 che la popolare serie è protagonista Bridgerton’s Nicola Coughlan, sarà aggiunto alla nostra libreria per intero il 7 ottobre 2022. Quindi preparati per una maratona televisiva!

Ci sarà una stagione 4 di Derry Girls?

Sfortunatamente no! La creatrice dello spettacolo Lisa McGee ha confermato che la stagione 3 sarà l’ultima Ragazze di Derryma si è anche assicurata di chiarire che non sta chiudendo completamente la porta per tornare ai personaggi in un altro ruolo.

McGee ha dichiarato in una dichiarazione prima della terza stagione:

“Chissà se un giorno Erin, Clare, Orla, Michelle e James torneranno in qualche altra guida, ma per ora questo è tutto per noi e siamo entusiasti di iniziare a girare questa serie con il nostro incredibile cast e troupe per prendere, si spera, il nostro fedele fan in un’ultima avventura.

Trailer della terza stagione di Derry Girls

Se non hai ancora visto il trailer della nuova stagione, guardalo ora qui sotto.