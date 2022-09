La terza stagione di “Derry Girls” arriverà su Netflix nell’ottobre 2022

Ragazze di Derry si è conclusa con la sua terza e ultima stagione su Channel 4 nel Regno Unito quest’estate e arriverà su Netflix in tutto il mondo (compreso il Regno Unito alla fine) nell’ottobre 2022.

La serie comica, scritta da Lisa McGee, è diventata una delle preferite dai fan nel corso degli anni a seguito di un gruppo di ragazze (e James) che sono cresciuti durante i guai nell’Irlanda del Nord. La serie ha debuttato sui nostri schermi per la prima volta quattro anni fa, nel gennaio 2018. Netflix ha acquisito i diritti internazionali esclusivamente alla fine del 2018, dove ospita lo spettacolo sotto l’ombrello Netflix Original.

Per chi non lo sapesse, Ragazze di Derry la stagione 3 è l’ultima stagione dello show e mentre i creatori non hanno chiuso la porta al ritorno dei personaggi, è sicuramente la fine per il prossimo futuro.

Ecco come ha commentato la creatrice Lisa McGee alla fine dello spettacolo:

“Era sempre il piano di dire addio dopo tre serie. Derry Girls è una storia di formazione; seguendo cinque ridicoli adolescenti mentre lentamente… molto lentamente… iniziano a diventare adulti, mentre intorno a loro anche il luogo che chiamano casa inizia a cambiare e l’Irlanda del Nord entra in una nuova fase più piena di speranza, che è stata una piccola e magica finestra temporale. Derry Girls è una lettera d’amore al luogo da cui vengo e alle persone che mi hanno plasmato. È stato un onore scriverlo e sarò per sempre orgoglioso di tutto ciò che ha ottenuto. Vorrei ringraziare la gente di Derry e dell’Irlanda del Nord per averci seguito. Grazie anche al team dietro la serie, alle incredibili produzioni Hat Trick e un ringraziamento speciale a Channel 4 – il canale è cresciuto guardando; il canale che mi ha fatto venire voglia di scrivere commedie e l’unico canale che avrebbe potuto fare il nostro spettacolo. Chissà se Erin, Clare, Orla, Michelle e James torneranno in qualche altra veste un giorno, ma per ora! questo è tutto per noi e siamo entusiasti di iniziare a girare questa serie con il nostro incredibile cast e troupe per portare i nostri fedeli fan in un’ultima avventura”.

La terza stagione, composta da 7 episodi, è andata in onda tra il 12 aprile e il 18 maggio 2022.

Ragazze di Derry La terza stagione dovrebbe essere pubblicata su Netflix prima della fine del 2022

Sulla base del fatto che ci sono voluti 115 giorni tra la data di messa in onda del finale e la data di uscita di Netflix per la stagione 2 di Ragazze di Derrydovremmo vedere l’ultima stagione aggiunta prima della fine del 2022 in base a quella tendenza.

Inizialmente avevamo previsto che se ci fosse stato un ritardo di 115 giorni come ha fatto la stagione 2, l’uscita dello spettacolo su Netflix a settembre 2022.

Non eravamo lontani dalla conferma di Netflix che alla fine di agosto 2022 la serie arriverà per intero il 7 ottobre 2022.

Sarà così difficile dire addio… L’ultima stagione delle nostre amate Derry Girls arriva il 7 ottobre su Netflix (al di fuori del Regno Unito e dell’Irlanda). pic.twitter.com/GiaZ6Rm1yR — Netflix (@netflix) 31 agosto 2022

Ragazze di Derry La stagione 3 non sarà su Netflix UK per alcuni anni

Infine, Netflix UK sarà l’ultimo a ricevere la serie, ma non è chiaro quando avverrà.

Abbiamo visto la stagione 2 aggiunta temporaneamente a Netflix UK a luglio 2020, ma è stata rapidamente rimossa pochi giorni dopo.

Una volta ottenuta una data di uscita definitiva per la stagione 2, saremo in grado di prevedere quando la stagione 3 scenderà con precisione, ma data la tendenza attuale, potrebbe non durare per diversi anni.

Ti terremo aggiornato quando avremo di più sulla data di uscita per la stagione 3 di Ragazze di Derry su Netflix.