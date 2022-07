La terza stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix nell’agosto 2022

Caro gentile lettore. Lo so, come me, tu Bridgerton i fan stanno bruciando per l’arrivo della prossima stagione! La terza stagione del successo di Netflix non può arrivare abbastanza presto, e sfortunatamente dovremo ancora aspettare un po’ prima che la popolare serie dell’era Regency torni. Bridgerton la terza stagione non arriverà su Netflix nell’agosto 2022.

Quello che sappiamo è che, a differenza delle prime due stagioni, la terza puntata sta andando fuori uso. Invece di Benedict Bridgerton, la stagione si concentrerà sulla storia d’amore di Colin Bridgerton e Penelope Featherington. La partita d’amore tra questi due è sicuramente arrivata da molto tempo.

Per aiutarci un po’, Netflix ha rilasciato la sinossi ufficiale. E abbiamo così tante grandi cose in arrivo! Nella terza stagione, Penelope ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin dopo aver sentito le sue parole denigratorie su di lei alla fine della seconda stagione.

Ha deciso che è ora di trovarsi un marito, con la speranza che lui le permetterà di continuare a scrivere come Lady Whistledown. Ma poiché le manca la fiducia, i suoi tentativi al mercato matrimoniale falliscono in modo spettacolare.

Colin è tornato dai suoi viaggi estivi ed è scoraggiato quando Penelope gli dà la spalla fredda. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, si offre di aiutarla nei modi della fiducia per aiutarla a trovare un marito. Ma questo scapolo idoneo si renderà finalmente conto che i suoi sentimenti per Penelope potrebbero essere più che amichevoli?

Altrove, l’autrice ed Eloise non sono ancora in buoni rapporti e la crescente presenza di Penelope nella tonnellata rende più difficile nascondere la sua identità segreta. Mentre non stiamo ottenendo Bridgerton stagione 3 questo mese, quando possiamo aspettarcelo? Bene, abbiamo alcune previsioni.

Aggiornamenti sulla data di uscita della terza stagione di Bridgerton

Il 20 luglio Netflix lo ha confermato Bridgerton la stagione 3 è tornata ufficialmente in produzione con un video divertente che mostrava diversi membri del cast che confermavano la notizia. Le riprese della seconda stagione sono durate circa otto mesi, finendo a novembre 2021. Poi la storia d’amore del visconte e della sua viscontessa è andata in scena sui nostri schermi quattro mesi dopo, il 25 marzo 2022.

Se la terza stagione impiega la stessa quantità di tempo per girare, allora stiamo guardando una data di conclusione di marzo 2023. Quindi, con la post-produzione che richiede del tempo, potremmo vedere potenzialmente la nuova stagione a luglio 2023. Queste sono solo ipotesi, dovremo aspettare una conferma da Netflix per sapere quando arriverà esattamente la nuova stagione. Speriamo che non ci facciano aspettare troppo a lungo!

Le prime due stagioni di Bridgerton sono in streaming su Netflix.