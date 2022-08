La terza stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix a settembre 2022

Carissimo lettore, Bridgerton stagione 3 non arriverà su Netflix a settembre 2022!

Il fenomeno globale, basato sui romanzi rosa della reggenza di Julia Quinn, ha ricevuto il via libera per una stagione 3 e 4 da Netflix, e da quando l’annuncio i fan di tutto il mondo hanno “bruciato” per la prossima puntata del dramma.

Dopo l’annuncio che la terza stagione devierà dall’ordine dei libri per seguire i personaggi di Penelope Featherington (alias la segreta Lady Whistledown) e Colin Bridgerton, i fan dello show sono stati ansiosi di scoprire quando il successo di Shonda Rhimes sarà Restituzione. Bene, abbiamo fatto i conti e abbiamo una potenziale data di uscita per te! Dai un’occhiata all’ultimo aggiornamento della data di rilascio per Bridgerton stagione 3sotto.

Quando arriverà la terza stagione di Bridgerton su Netflix?

Sfortunatamente, in questo momento in cui scriviamo, non siamo ancora sicuri di quando Bridgerton stagione 3 arriverà su Netflix, poiché il gigante dello streaming deve ancora rivelare una data di uscita ufficiale per il terzo capitolo dei fenomeni globali. Ma potremmo comunque essere in grado di offrirti una previsione su quando aspettarci il suo rilascio.

A luglio, è stato confermato che il dramma regency di Shonda Rhimes aveva iniziato la produzione nella terza stagione, con il loro account Instagram ufficiale che condivideva un video dei membri del cast che alzavano tre dita, per celebrare la stagione 3, mentre apparivano sul set.

Secondo IMDb pro, le riprese del dramma regency sono iniziate il 22 giugno 2022 e si sono concluse l’8 agosto 2022, tuttavia, vale la pena ricordare che ciò non è stato confermato da Netflix, quindi le riprese potrebbero essere ancora in corso.

Tuttavia, se si deve credere al record di IMDb, Bridgerton stagione 3 potrebbe arrivare sui nostri schermi all’inizio del 2023. La post-produzione dura in genere dai sei agli otto mesi, con una data di uscita non prima di febbraio del 2023. Ma tieni presente che questa è solo la nostra previsione e il rilascio ufficiale la data potrebbe sembrare diversa. Resta sintonizzato per saperne di più Bridgerton aggiornamenti!