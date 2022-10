La terza stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix a novembre 2022

Non sorprende che i fan stiano diventando impazienti in attesa della nuova stagione della serie più romantica di Netflix. Se ci speravi Bridgerton la stagione 3 tornerà sui nostri schermi il mese prossimo, quindi rimarrai molto deluso poiché è stato confermato che Bridgerton la stagione 3 non arriverà su Netflix a novembre 2022.

Dai un’occhiata alla sinossi della prossima stagione mentre l’attesa continua:

“Penelope ha rinunciato alla sua cotta per Colin e ha deciso che è ora di prendere un marito, preferibilmente uno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sorelle. Ma mancando di fiducia, i tentativi di Penelope sul mercato matrimoniale falliscono in modo spettacolare”.

Quando potremmo vedere Bridgerton stagione 3 sui nostri schermi? C’è una data di uscita ufficiale? Scopri gli ultimi aggiornamenti sulle date qui sotto!

Nell’aprile 2021, i produttori di Netflix hanno confermato che il dramma regency sarebbe tornato non solo per una terza stagione, ma anche per una quarta!

La terza stagione devierà dall’ordine del libro di Julia Quinn per reindirizzare l’attenzione su Penelope Featherington (Nicola Coughlan), alias Lady Whistledown, e sulla storia d’amore di Colin Bridgerton (Luke Newton).

C’è una data di uscita della terza stagione di Bridgerton?

Sfortunatamente, per il momento, Netflix sta mantenendo la data di uscita ufficiale della stagione 3 un segreto gelosamente custodito. Sappiamo che la produzione è già in corso per la stagione 3 dopo che gli attori della serie prodotta da Shoda Rhimes si sono rivolti ai social media per condividere un loro video sul set.

Secondo TV Guide, il dramma regency dovrebbe concludere la produzione a dicembre 2022, il che significa che è probabile che sia prevista una versione nel 2023. Anche se nulla è ancora confermato.

Prevedere una data di uscita ufficiale può essere piuttosto difficile dato che le ultime due stagioni sono state rilasciate senza uno schema particolare. Bridgerton la stagione 1 è stata rilasciata il giorno di Natale 2020, mentre la stagione 2 ha debuttato il 25 marzo 2022, ma speriamo ancora che avvenga un’uscita all’inizio del 2023.