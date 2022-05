La terza stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix a maggio 2022

Bridgerton. (Da sinistra a destra) Will Tilston come Gregory Bridgerton, Florence Emilia Hunt come Hyacinth Bridgerton, Ruby Stokes come Francesca Bridgerton, Luke Thompson come Benedict Bridgerton, Jonathan Bailey come Anthony Bridgerton, Phoebe Dyvenor come Daphne Basset nell’episodio 201 di Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Sembra che tutto ciò di cui chiunque può parlare lo sia Bridgerton, e con buona ragione. La serie Netflix dell’era Regency ha catturato molto facilmente i nostri cuori. Le storie d’amore e il periodo di tempo ti fanno semplicemente trascinare nello spettacolo.

Bridgerton la stagione 2 ha battuto i record di Netflix quando ha tenuto il primo posto nella lista dei migliori 10 di Netflix con oltre 193 milioni di ore di visualizzazione nei primi tre giorni di streaming. La serie è diventata anche la più grande serie in lingua inglese di tutti i tempi su Netflix. Con l’attesissimo Stranger Things stagione 4 in uscita presto, mi chiedo se li supererà Bridgerton record!

Che si tratti di Cose più strane o Bridgerton chi ottiene i numeri più alti, c’è una cosa che è chiara. Il dramma in costume è uno degli spettacoli più popolari del servizio di streaming e siamo sempre desiderosi di saperne di più.

Sebbene la stagione 2 sia appena uscita a marzo 2022, ciò non significa che non stiamo chiedendo la prossima puntata. Ma sfortunatamente, la terza stagione non arriverà da noi a maggio 2022. Potrebbe anche non essere qui quest’anno.

Previsioni sulla data di uscita della terza stagione di Bridgerton

Ma con una nota positiva, sappiamo che le telecamere inizieranno a girare molto presto! In un post su Instagram di Women’s Wear Daily, la stessa Lady Whistledown ci ha dato la buona notizia! L’attrice Nicola Coughlan ha detto che gli attori e la troupe “entreranno nella terza stagione” quest’estate.

Diamo un’occhiata alle stagioni 1 e 2. Le riprese della prima stagione sono iniziate a luglio 2019 e si sono concluse sette mesi dopo, a febbraio 2020. Questo è avvenuto poco prima che tutto si interrompesse a causa della pandemia. La prima stagione non è stata rilasciata su Netflix fino a 10 mesi dopo quella nel dicembre 2020. Ciò era probabilmente dovuto alle sfide COVID e al fatto che nessuno ha lavorato per mesi.

Le riprese della seconda stagione sono durate più o meno nello stesso tempo. La produzione è iniziata a marzo 2021 e si è conclusa a novembre 2021 circa otto mesi dopo. Quindi Bridgerton la stagione 2 è arrivata solo quattro mesi dopo, nel marzo 2022.

Se usciamo dalla sequenza temporale della seconda stagione, per il momento le riprese e il lavoro di post-produzione finiranno Bridgerton stagione 3 quindi probabilmente non vedremo la nuova stagione nel 2022 e dovremo aspettare fino alla metà del 2023.