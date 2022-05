La terza stagione di Bridgerton non arriverà su Netflix a giugno 2022

Bridgerton la stagione 3 non arriverà su Netflix a giugno 2022, purtroppo. Ma dato che non è passato molto tempo dall’uscita della seconda stagione, non ci aspettavamo davvero di ritrovare il popolare dramma di Regency Era sui nostri schermi così presto. Detto questo, quando vedremo la terza stagione? Scopri tutti gli aggiornamenti qui sotto.

All’inizio di questa settimana, l’abbiamo imparato Bridgerton la terza stagione avrà un aspetto leggermente diverso. Secondo Bridgerton’s proprio Nicola Coughlan, la terza stagione della serie Shonda Rhimes si discosterà dal tradizionale ordine dei libri, creato da Julia Quinn, e sarà incentrata sulla storia d’amore di Penelope Featherington e Colin Bridgerton (Luke Newton), invece di seguire Benedict Bridgerton per il terzo libro della serie, Un’offerta da un gentiluomo.

Le stagioni 1 e 2 hanno seguito il formato del libro, ma secondo BridgertonLa nuova showrunner di Jess Brownell, la decisione di deviare dal formato tradizionale è stata semplicemente perché sembrava “il momento giusto per raccontare la loro storia”.

In un’intervista con Variety, Jess Brownell ha rivelato perché è “il momento perfetto” per la coppia per prendere il comando nello show di successo di Netflix. Ha detto alla pubblicazione:

“Sento davvero che fosse il momento di Colin e Penelope. Poiché abbiamo guardato entrambi questi attori sui nostri schermi dalla prima stagione, abbiamo già investito un po’ su di loro. Sappiamo chi sono come persone. Invece di calpestare quella dinamica, volevamo spingerla nella loro stagione. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare.

Quindi, quando potremmo vedere il ritorno del dramma altamente avvincente?

C’è una data di uscita della terza stagione di Bridgerton?

Nonostante ci sia un aggiornamento per la stagione 3, la data di uscita per la nuova stagione di Bridgerton deve ancora essere rivelato. Ma dato che la stagione 2 è appena uscita il 25 marzo, non siamo troppo preoccupati che non ci sia ancora una data fissata.

In genere la produzione dall’inizio alla fine richiede circa un anno prima che la nuova stagione arrivi sui nostri schermi. Ma dato che c’è stato un ritardo con l’uscita della stagione 2, potremmo potenzialmente vedere il ritorno della serie molto prima di quanto tutti ci aspettiamo.

Inizialmente, la gente credeva che la stagione 2 sarebbe stata rilasciata a dicembre 2021, proprio come la stagione 1 è stata rilasciata a dicembre 2020, ma sfortunatamente è stata posticipata fino a marzo 2022. Questo ci fa sperare che forse vedremo Bridgerton stagione 3 nel 2023.

Ma per il momento non ci resta che pazientare fino a quando Netflix non rivelerà un aggiornamento ufficiale sulla sua uscita.