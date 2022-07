La terza stagione di Bridgerton inizia ufficialmente le riprese e aggiunge tre nuovi membri del cast

Carissimi lettori, siamo venuti a trasmettere alcune informazioni molto importanti sull’imminente Bridgerton stagione 3. Netflix ha appena annunciato che la produzione della terza stagione è ufficialmente iniziata a Londra! Ma c’è di più. Lo streamer ha anche annunciato tre nuovi attori che si uniranno al cast in questa stagione. Continua a leggere perché abbiamo condiviso tutti i dettagli succosi!

Dopo una fantastica seconda stagione che racconta la bellissima storia d’amore tra Anthony e Kate, i fan sono più che pronti a vedere cosa accadrà nella terza puntata. Nella prossima stagione, la storia seguirà la storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington (Luke Newton e Nicola Coughlan). Ma se ricordi, le cose non stavano andando troppo bene per la loro relazione alla fine della seconda stagione. Inoltre, Colin e Penelope erano solo amici nelle prime due stagioni di Bridgerton. Quindi sarà interessante vedere come la loro amicizia si trasformerà in una relazione romantica.

Ora che le riprese principali sono in corso, siamo un passo avanti verso una nuova stagione di Bridgerton sui nostri schermi e riusciamo a malapena a contenere la nostra eccitazione. Sapevamo che la produzione doveva iniziare quest’estate, quindi sembra che tutto sia sulla buona strada.

Le riprese della terza stagione di Bridgerton iniziano

Il 20 luglio, Netflix ha pubblicato un video di YouTube del Bridgerton il cast della terza stagione annuncia che la produzione della terza stagione è ufficialmente iniziata.

Nel video, vengono mostrati più membri del cast che tengono tre dita, in rappresentanza della stagione 3. Alla fine del video, si vede Luke Newton aprire la porta di una carrozza, quindi la telecamera si gira su Nicola Coughlan seduto nella carrozza. Coughlan dice alla telecamera: “Bridgerton Le riprese della terza stagione sono ufficialmente iniziate”. Quindi, guarda Newton e gli chiede se si unirà a lei in carrozza. Newton guarda la telecamera, annuisce e dice: “Andiamo”. Entra nella carrozza e poi taglia al Bridgerton logo.

Quindi, le riprese sono iniziate ufficialmente il 20 luglio. Una data di conclusione ufficiale non è stata ancora annunciata, ma secondo What’s on Netflix, la produzione terminerà entro il 20 dicembre. Ci sono voluti circa sette mesi per girare la prima stagione e otto mesi per la seconda stagione. Quindi, se le riprese terminano a dicembre o prima di dicembre, ci vorrà meno tempo per girare la terza stagione. Questo potrebbe significare che vedremo Bridgerton stagione 3 prima del previsto.

La terza stagione di Bridgerton aggiunge tre nuovi membri del cast

In un comunicato stampa, Netflix ha anche annunciato tre nuovi membri del cast che saranno nella terza stagione. Daniel Francis, Sam Phillips e James Phoon si sono uniti al Bridgerton cast della terza stagione. Potresti riconoscere Francis dal suo ruolo di Dave Shaw nella miniserie Netflix Stare vicino. Phillips è noto per il suo ruolo di Queen’s Equerry nella serie originale Netflix di successo La corona. Ultimo ma non meno importante, abbiamo James Phoon, noto soprattutto per il ruolo di Hamish nella serie poliziesca della BBC Relitto.

Ecco in chi interpreterà ogni membro del cast Bridgerton stagione 3:

Daniele Francesco come Marco Anderson – Marcus è descritto come una “presenza carismatica che illumina ogni stanza in cui entra, attirando l’attenzione di alcune matriarche nella tonnellata – e l’ira di altri”.

– Marcus è descritto come una “presenza carismatica che illumina ogni stanza in cui entra, attirando l’attenzione di alcune matriarche nella tonnellata – e l’ira di altri”. Sam Phillips come Signore Debling – Lord Debling è descritto come un “signore geniale con interessi insoliti. Ma con la ricchezza e un titolo nobiliare a sostegno delle sue eccentricità, in questa stagione non mancherà l’interesse delle giovani donne”.

– Lord Debling è descritto come un “signore geniale con interessi insoliti. Ma con la ricchezza e un titolo nobiliare a sostegno delle sue eccentricità, in questa stagione non mancherà l’interesse delle giovani donne”. James Phoon come Harry Dankworth – Harry è descritto come un uomo non molto intelligente, ma il suo bell’aspetto lo compensa.

La sinossi della terza stagione di Bridgerton

Ecco il Bridgerton sinossi ufficiale della stagione 3 tramite il comunicato stampa di Netflix di seguito:

Da Shondaland e dalla nuova showrunner, Jess Brownell, Bridgerton torna per la sua terza stagione e scopre che Penelope Featherington (Nicola Coughlan) ha finalmente rinunciato alla sua cotta di lunga data per Colin Bridgerton (Luke Newton) dopo aver sentito le sue parole denigratorie sulla sua ultima stagione . Tuttavia, ha deciso che è ora di prendere un marito, preferibilmente uno che le dia abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano da sua madre e dalle sue sorelle. Ma mancando di fiducia, i tentativi di Penelope al mercato matrimoniale falliscono in modo spettacolare. Nel frattempo, Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un serio senso di spavalderia. Ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando la spalla fredda. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di fare da mentore a Penelope per aiutarla a trovare un marito in questa stagione. Ma quando le sue lezioni iniziano a funzionare un po’ troppo bene, Colin deve fare i conti con se i suoi sentimenti per Penelope sono davvero amichevoli. A complicare le cose per Penelope c’è la sua rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in un posto molto improbabile, mentre la crescente presenza di Penelope nella tonnellata rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Jess Brownell ha assunto il ruolo di showrunner della terza stagione, sostituendo il creatore della serie Chris Van Dusen dopo la sua uscita la scorsa stagione. Brownell è anche produttore esecutivo insieme a Chris Van Dusen, Shonda Rhimes, Betsy Beers e Tom Verica.

Resta sintonizzato per ulteriori notizie e copertura Bridgerton stagione 3!