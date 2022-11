La terza e ultima stagione di “Sky Rojo” arriverà su Netflix a gennaio 2023

Entrambe le stagioni di Sky Rojo sono state pubblicate su Netflix nel 2021, quindi il divario tra la seconda e la terza stagione sembra ancora più lungo. Tuttavia, l’attesa giungerà presto al termine quando la terza e ultima stagione di Sky Rojo di Álex Pina “Latin pulp” arriverà a gennaio 2023.

Dopo il successo mondiale della sua precedente serie, La casa de Papel meglio conosciuta dal pubblico inglese come Money Heist, Álex Pina ha firmato un contratto di uscita esclusivo con Netflix. L’accordo ha confermato che Netflix avrebbe ricevuto esclusivamente il resto di Money Heist e sarebbero stati sviluppati altri due progetti, Linee bianche e Sky Rojo.

Le prime due stagioni di Sky Rojo sono state rilasciate a marzo e luglio 2021. Sebbene la serie non abbia ricevuto lo stesso livello di fanfara di Money Heist, si è comunque guadagnata un fedele seguito di fan. Solo un mese dopo l’uscita della seconda stagione, il rinnovo è stato confermato per la stagione 3.

Coral, Wendy e Gina scappano in cerca di libertà mentre vengono inseguiti da Romeo, il loro magnaccia del Las Novias Club e dai suoi scagnozzi, Moises e Christian.

Quando è Sky Rojo stagione 3 in arrivo su Netflix?

I fan non dovranno aspettare molto per la terza e ultima stagione. Venerdì 13 gennaio 2023 l’ultima stagione di Sky Rojo arriva su Netflix.

Tutti gli episodi rimanenti saranno disponibili per lo streaming al momento del rilascio.

In quali membri del cast stanno tornando Sky Rojo stagione 3?

I seguenti membri del cast torneranno per l’ultima stagione di Sko Rojo:

Veronica Sánchez come Coral

Lali Esposito nel ruolo di Wendy

Yany Prado nel ruolo di Gina

Miguel Ángel Silvestre come Moisés

Asier Etxeandia come Romeo

Cosa aspettarsi dall’ultima stagione di Sky Rojo?

Mentre Gina, Wendy e Coral sono riusciti a scappare da Romeo, dopo avergli rubato 4 milioni di euro, non sono ancora fuori pericolo. Il trio è riuscito a fuggire a Madeira. Tuttavia, non sono a conoscenza del fatto che Romeo utilizzi il porto per i suoi affari. Ciò significa che alcuni abitanti del posto saranno alleati di Romeo e lo aiuteranno a catturare le ragazze. Anche le ragazze non saranno difficili da perdere, milionari appena arrivati, una incinta e una senza un occhio, spiccano come un pollice dolorante.

Romeo ha anche manipolato la situazione con Moisés. Dopo aver ucciso la madre di Moisés e torturato suo fratello Christian, Romeo è riuscito a dare la colpa a Gina, Wendy e Coral. Con nient’altro che vendetta in mente, Moisés è determinato a catturare il trio e mettere in atto la sua giustizia.

Il trio ora ha abbastanza soldi per condurre una nuova vita, ma con Romeo e Moisés che li cercano, non passerà molto tempo prima che entrino in conflitto ancora una volta.

Non vedi l’ora che arrivi l’ultima stagione di Sky Rojo? Fateci sapere nei commenti qui sotto!