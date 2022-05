La teoria della quinta stagione di “Cobra Kai” suggerisce una rivalità sempre più profonda tra Tory e Sam

Ci sono molte teorie di Cobra Kai sulla quinta stagione che girano su Internet. E una delle teorie più selvagge suggerisce il ritorno del cattivo di Karate Kid 3, Mike Barnes. Ma il suo aspetto significherebbe che la rivalità tra la figlia di Daniel LaRusso e il miglior studente di Cobra Kai dojo sarebbe diventata ancora più accesa. La loro rivalità è peggiorata dopo che Tory ha battuto Sam nell’All Valley Karate Tournament nella stagione 4. In che modo Barnes peggiorerà le cose? Scopriamolo.

Chi è Mike Barnes e in che modo il suo aspetto influisce sul duo nella quinta stagione di Cobra Kai?

Mike Barnes, altrimenti noto come Bad Boy Karate, è un altro cattivo del passato di Daniel. Vanno 30 anni indietro quando Terry Silver reclutò Mike per battere LaRusso all’All Valley Karate Tournament. Barnes gli aveva quasi strappato il titolo. Ora, anni dopo, potrebbe tornare come il padre di Tory nella serie.

Non abbiamo ancora molte informazioni sul passato di Tony. È ancora un mistero. Tutto quello che sappiamo finora è che ha una madre malata e un fratello. Ma l’identità di sua madre o suo padre non è mai stata rivelata. Ci sono alte probabilità che i creatori lo introducano come suo padre. Ciò significherebbe che la storia si sta ripetendo per la famiglia LaRusso. Tuttavia, un doppio confronto aumenterebbe il valore di intrattenimento dello spettacolo.

LEGGI ANCHE: Netflix è uno scherzo che anticipa le immagini della quinta stagione di “Cobra Kai”, avremo anche una data di uscita?

Come può essere il padre di Rory?

Barnes essendo suo padre avrebbe più senso perché il padre di Tory non è mai stato rivelato. Inoltre, ci sono somiglianze tra i due nell’aspetto e anche nel loro stile di combattimento aggressivo. Mike avrebbe potuto addestrare Tory da bambino? Potrebbe aver iniziato a praticare il karate a causa di suo padre?

Perché l’apparizione di Mike è probabile nella prossima stagione?

Terry Silver ha parlato a Kreese nel finale della stagione 4 di Cobra Kai degli amici, che possono dargli una mano nella gestione dei dojo. I fan scommettono che uno di questi amici non è altro che Mike Barnes. Dopotutto, Silver ha collaborato con Mike Karate Kid 3 per rendere la vita di Daniel un inferno.

Inoltre, lo spettacolo adora riportare in vita i suoi cattivi. Kreese, Terry Silver e Chozen sono apparsi tutti tranne Mike Barnes.

Cosa ne pensi? Riuscirà Mike Barnes a rientrare nella vita di LaRusso?

LEGGI ANCHE: “Cobra Kai” Suggerimenti sul cast di nuove alleanze e “vecchie ferite” nella quinta stagione: “I nostri sceneggiatori sono bravissimi a far andare avanti dei drammi”

La teoria del post “Cobra Kai” della quinta stagione suggerisce una rivalità sempre più profonda tra Tory e Sam è apparsa per la prima volta su Netflix Junkie.