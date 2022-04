La teoria dei fan avvincente Stranger Things collega Creel House a Vecna, l’orologio del nonno ha altro da fare nella stagione 4

Con la stagione 4, Stranger Things sta incapsulando il mondo, e per tutte le giuste ragioni. Lo spettacolo è stato in grado di guadagnare una base di fan così ampia che lo spettacolo ha un proprio culto. Ora, come tutti sappiamo, con la base di fan di ogni serie popolare arrivano teorie dei fan altrettanto sorprendenti.

Tuttavia, non tutte le teorie dei fan sono vere. Ma un nuovo Cose più strane teoria che sottolinea l’importanza del Orologio del nonno sta cercando di essere vero. E se è così, allora le cose sembrano essere piuttosto fantastiche, per non dire altro. Diamo un’occhiata a questa brillante teoria dei fan.

Creel House si collega a Upside Down nella stagione 4 di Stranger Things

Con un video completo dedicato al Casa dell’intelaiatura rilasciato all’inizio Cose più strane Nella campagna di marketing della quarta stagione, è chiaro che questa casa giocherà un ruolo significativo nella trama generale dello show. L’apparente legame dell’edificio con il Sottosopra è uno dei grandi indicatori nel primo teaser che mostra la Creel House che questo sarebbe stato il caso prima di vedere il cast principale dello spettacolo esplorare la casa.

La clip ritrae una famiglia che si trasferisce in casa, con il padre confermato essere una versione giovanile del personaggio di Robert Englund, Victor Creel.

A seguire una breve scena di Victor Creel inginocchiato sui corpi immobili dei suoi figli. Il trailer si sposta sui personaggi principali di Cose più strane stagione 4 indagando sulla casa. Ma non è chiaro cosa stiano cercando.

L’inquadratura finale del teaser mostra un grande orologio a pendolo da casa prima di rivelare lo stesso orologio in Sottosopra. Completa con il lampo rosso e le spore associate alla rappresentazione dell’altro regno nello spettacolo. Questo orologio, così come il Creel Housee, sono legati alla quarta stagione di Cose più strane‘ trailer.

Max vede lo stesso orologio a pendolo incastrato nel muro della scuola. Con fratture paragonabili a quelle intorno alla porta del Sottosopra nel trailer. La casa dei cancelli viene poi mostrato nella sua interezza nel Sottosopra. E circondato da misteriosi animali volanti più avanti nello stesso video.

Tutte queste prove si collegano Casa dell’intelaiatura al Sottosopra in numerosi modi.

Qual è la storia di Vecna?

Il nuovo mostro della serie, Vecna, è un altro nuovo elemento della stagione 4 di Stranger Things che è fortemente enfatizzato nel trailer ufficiale.

Il nome di Vecna ​​deriva da un personaggio di Dungeons & Dragons, come ha fatto finora con tutti i principali cattivi di Stranger Things, incluso il Demogorgone e il Mind Flayer.

Vecna ​​era un mago che perseguiva il potere nero e alla fine si trasformò in un demone oscuro e immortale. Dato che episodio 2 di Cosa stranaLa quarta stagione di S è intitolata “Maledizione di Vecna”, è ragionevole presumere Vecna è il mostro nel teaser, con i bambini che continuano la tradizione di dare alla creatura il nome di un personaggio Dungeons & Dragons.

Ci sono alcune prove, tuttavia, che suggeriscono che Vecna ​​una volta fosse un essere umano.

Ad esempio, il nome di Vecna ​​da Dungeons & Dragons la letteratura è una ragione sufficiente per cui avrebbe senso che Vecna ​​venisse smascherata come un ex essere umano Cose più strane stagione 4. Ma anche il look di Vecna ​​è importante.

Dai Demodogs al Demogorgon al Mind Flayer, tutti i mostri del Sottosopra avevano un aspetto fantasioso e grottesco prima di Cose più strane stagione 4. Vecna, d’altra parte, sembra essere un umanoide nel trailer della stagione 4 di Stranger Things.

Un’altra caratteristica di Vecna ​​è la sua capacità di parlare, che usa per schernirla Cose più strane eroi della quarta stagione che sono stati sconfitti.

Tutto ciò suggerisce che Vecna ​​una volta fosse un essere umano prima di essere coinvolto in qualche modo con Upside Down. E dal momento che i Duffer Brothers hanno affermato che le teorie dei fan stanno diventando accurate. Ha senso che questa teoria possa rivelarsi vera.

Cosa ne pensi della teoria? Risulterà essere vero? Fateci sapere nei commenti.

