“La sua storia risuona con me” – Millie Bobby Brown condivide il suo desiderio di interpretare il ruolo di questa iconica pop star

Ora a soli 18 anni, Millie Bobby Brown ha già convinto la critica e il pubblico allo stesso modo che può recitare. Iniziando come attrice bambina, l’adolescente ora ha mostrato le sue abilità in una serie di ruoli in vari progetti. Si è persino ramificata dalla recitazione alla produzione e al cinema.

Ora recentemente in The Drew Barrymore Show, l’attrice ha rivelato il suo desiderio di interpretare l’iconica musicista, Britney Spears nel suo prossimo progetto. In precedenza l’attrice era nelle notizie per la sua somiglianza con Halsey che aveva persino espresso il desiderio che l’adolescente la interpretasse nel suo film biografico se mai dovesse accadere. Ma a quanto pare Brown ora vuole interpretare qualcun altro.

Millie Bobby Brown vuole girare un film biografico su Britney Spears

La proprietaria di Florence by Mills ha parlato della sua adorazione per Britney Spears sul retro di un’auto a Drew Barrymore. Quest’ultima le aveva chiesto dei suoi progetti per i progetti futuri. Millie Bobby Brown, appena uscita dal successo di Enola Holmes 2 d’impulso, ha sbottato che le sarebbe piaciuto interpretare una persona reale dopo, in particolare Britney.

“Voglio interpretare una persona reale. Penso che la sua storia sia, ciò che risuona con me”, ha detto. Come Brown, anche il cantante di Gimme More è cresciuto sotto i riflettori. Ha iniziato molto giovane e poi ha avuto difficoltà a raggiungere la fama. L’attrice ha aggiunto che crescendo ha visto Britney sullo schermo, ascoltato la sua storia nelle interviste e ora pensa di poter rendere giustizia alla sua storia e raccontarla “il modo corretto”.

L’attrice ha inoltre affermato di provare lo stesso rispetto per Drew che ha avuto quasi la stessa traiettoria di carriera di Marrone. The Toxic crooner ha recentemente rivelato di soffrire di danni ai nervi incurabili. L’unica cosa che aiuta a intorpidire il suo dolore è ballare.

Quindi ha condiviso una bobina della sua danza con i suoi fan con una lunga didascalia che spiegava le sue condizioni.

Pensi che Brown sia quello giusto per interpretare la Spears?

