La storia di Jeffrey Dahmer tratta da un libro?

Preparati perché Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer arriva su Netflix il 21 settembre. Ci saranno 10 episodi in cui tuffarsi, quindi preparati a sederti davanti alla TV per un buon periodo di tempo. Non vorrai perderti questa versione!

Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è una serie limitata originale Netflix in uscita, co-creata da Ryan Murphy e dal suo collaboratore di lunga data Ian Brennan. Come i molti film e documentari incentrati su Jeffrey Dahmer, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer racconta la storia del famigerato serial killer che ha commesso l’omicidio di 17 giovani tra il 1978 e il 1991.

Evan Peters recita nel ruolo principale di Jeffrey Dahmer. Altri membri del cast includono Richard Jenkins, Molly Ringwald, Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Michael Learned, Shaun J. Brown, Colin Ford e Dyllón Burnside.

Dal momento che così tanti programmi Netflix sono basati su libri, potresti chiederti se Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è anche un adattamento. Come sempre, ti abbiamo coperto!

Monster: The Jeffrey Dahmer Story è basato su un libro?

No. A differenza dei film Il mio amico Dahmer e Dahmer, la serie drammatica è un’opera originale scritta da Ryan Murphy, Ian Brennan e molti altri scrittori. Non è basato su un libro. Tuttavia, è basato su un’orribile storia vera. Esamina e segue i raccapriccianti omicidi di Dahmer, ma ne offre una visione più unica raccontando principalmente la storia dal punto di vista delle vittime di Dahmer.

Dai un’occhiata all’agghiacciante trailer ufficiale per un’anteprima della serie!

Mostro: guida per genitori e classificazione per età di Jeffrey Dahmer Story

È classificato TV-MA, il che significa che è pensato per essere guardato solo da un pubblico maturo. È stata assegnata questa classificazione in base all’età per sostanze, linguaggio forte, violenza esplicita, nudità, sangue, violenza sessuale e fumo. Nel complesso, potrebbe non essere appropriato per i minori di 17 anni. Consigliamo vivamente di guardare questo spettacolo quando non ci sono bambini in giro.

Assicurati di controllare Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer in arrivo su Netflix il 21 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET!