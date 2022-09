La storia di Jeffrey Dahmer in arrivo su Netflix?

Evan Peters interpreta il serial killer Jeffrey Dahmer nella prossima serie limitata Netflix Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, in anteprima questa settimana. A che ora esce il nuovo spettacolo su Netflix?

Composto da dieci episodi, Mostro sarà probabilmente un orologio di medie dimensioni. Non abbiamo ancora la durata degli episodi, quindi è difficile dire quanto durerà la durata completa dello show, ma suggerisco di mettere da parte un discreto periodo di tempo per verificarlo per intero. Dato l’argomento, è probabilmente una serie da vedere comunque a piccole dosi.

Non sorprende che Murphy abbia scelto Peters per il ruolo; ha sicuramente un aspetto adatto, specialmente indossando una replica dei famigerati occhiali di Dahmer.

Detto questo, sono un po’ sorpreso che Peters abbia scelto di interpretare un altro serial killer considerando che in precedenza aveva detto che aveva bisogno di una pausa storia dell’orrore americana a causa del pedaggio che gli è servito per entrare continuamente nella mentalità di personaggi così incasinati. Dahmer è come l’apice predatore quando si tratta di assassini contorti. Poi di nuovo, quell’intervista a GQ ha diversi anni ormai, quindi forse Peters si è già ripreso. Lui era nell’ultima stagione di storia dell’orrore americanaDopotutto.

A che ora esce Monster: The Jeffrey Dahmer Story su Netflix?

Tutti e dieci gli episodi dello show prodotto da Ryan Murphy saranno disponibili per lo streaming mercoledì 21 settembre. Se vivi negli Stati Uniti, ecco un breve riassunto di quando esattamente Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer scende su Netflix, a seconda del tuo fuso orario:

costa ovest : 12:00 PT

: 12:00 PT Montagna : 1:00 MT

: 1:00 MT Centrale : 2:00 CT

: 2:00 CT costa orientale: 3:00 ET

Per coloro che vivono al di fuori degli Stati Uniti, puoi consultare la nostra utile guida per determinare quando la serie verrà presentata in anteprima per te.

In che modo il ritratto di Dahmer di Peters si raffronterà con le molte altre versioni del serial killer, come Ross Lynch in Il mio amico Dahmer o anche Seth Gabel storia dell’orrore americana—abbiamo visto in passato? Volere Mostro rivelarsi diverso dai film e dagli spettacoli del passato che affrontano l’assassino con il suo presunto approccio incentrato sulla vittima? Lo scopriremo presto.

Aggiungere Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer alla tua watchlist Netflix ora e preparati a guardarlo mercoledì 21 settembre.