La storia di Jeffrey Dahmer basata su una storia vera?

Netflix ci ha sorpreso venerdì quando hanno condiviso l’eccitante notizia che Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer con Evan Peters avrebbe debuttato mercoledì 21 settembre. I fan dell’horror hanno tenuto d’occhio questo spettacolo sin da quando è stato annunciato, e coloro che hanno visto Evan Peters recitare in titoli come storia dell’orrore americana sa che darà una fantastica interpretazione del serial killer. Questa è la versione perfetta per la stagione spettrale.

Se non conosci il genere del crimine vero o semplicemente non hai familiarità con la storia di Jeffrey Dahmer, ti starai chiedendo se cosa succede o meno in Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer si basa sulla vita reale. Anche se non abbiamo ancora visto la serie di 10 episodi, sappiamo abbastanza del retroscena per confermare che questo è basato su una storia vera.

Su cosa si basa Monster: The Jeffrey Dahmer Story?

L’imminente uscita di Netflix è basata sulla vera storia del noto serial killer Jeffrey Dahmer. Durante gli anni 1978 e 1991, Dahmer ha ucciso almeno 17 uomini e ragazzi in Wisconsin e Ohio. I suoi omicidi furono particolarmente raccapriccianti poiché era coinvolto nel cannibalismo e nella necrofilia. È una storia davvero scioccante e che ha già avuto un’ampia copertura nei media.

I fan dell’horror potrebbero aver visto film come Dahmer (2002) con Jeremy Renner o Il mio amico Dahmer (2017) tratto dall’omonima graphic novel. L’attore Seth Gabel ha interpretato Dahmer in un episodio di storia dell’orrore americana durante la stagione “Hotel”. Inutile dire che Dahmer è uno dei serial killer più famosi della storia americana.

I crimini di Dahmer hanno anche ricevuto ampia attenzione per il modo in cui le autorità li hanno gestiti male. Ad esempio, la polizia ha accettato di lasciare un ragazzo di 14 anni, drogato e nudo, alle cure di Dahmer dopo che il serial killer ha affermato di essere il suo ragazzo. Il ragazzo è stato tragicamente ucciso poco dopo. La giustizia è stata servita quando questi agenti di polizia sono stati successivamente licenziati, ma nulla ha potuto riportare indietro il giovane.

Fortunatamente, Dahmer fu infine catturato e condannato a più ergastoli nel 1992. Fu ucciso in prigione nel 1994.

Anche se Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer è una sceneggiatura che racconta la storia della vita reale, non sarà per i deboli di cuore. Tutti i 10 episodi sono stati pubblicati su Netflix mercoledì 21 settembre.