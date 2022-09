La storia di come Henry Cavill ha ottenuto il suo famoso soprannome “Most Dashing Duke”?

Chi conosce bene Henry Cavill sa che l’attore britannico è il Il secondo uomo più bello del mondo. Tuttavia, è stato etichettato con quello in modo non ufficiale prima. Lo stregone l’attore è noto per recitare Geralt di Rivia nello spettacolo. Oltre a questo, ha anche recitato in numerosi film d’azione, come Uomo d’Acciaio, Mission Impossible—Fallout, e Lega della Giustizia. È apparso per la prima volta TV nell’anno 2002 in I misteri dell’ispettore Lynley serie. Ma Henry Cavill ha un altro soprannome, il più affascinante Duke.

Glamour Magazine lo ha chiamato il L’uomo più sexy del mondo nel 2013. Tuttavia, questo non è il motivo per cui è chiamato il focoso Duca. Continua a leggere per conoscere l’intera storia.

La famosa storia dietro il soprannome di Henry Cavill

Henry ha ottenuto ruoli da protagonista in Cappuccetto Rosso, Hellraiser: Hellworld, e Catturo il castello quando era 20. Ha anche avuto una parte di supporto nell’epopea fantasy-avventura del 2007 Polvere di stelle. Ma soprattutto, Henry Cavill ha giocato Charles Brandon, primo duca di Suffolknella serie televisiva I Tudor da 2007-2010. Il popolare programma televisivo ha vinto un Emmy Award nel 2008 ed è stato nominato per un Golden Globe nel 2007.

Michael Hirst ha ideato e scritto la serie televisiva di narrativa storica I Tudorche è prevalentemente impostato in 1Inghilterra del VI secolo. I produttori americani, britannici e canadesi hanno lavorato insieme per creare la serie, che è stata principalmente girata in Irlanda. È principalmente circa il tempo di Re Enrico VIII, ma il titolo deriva dall’intera dinastia Tudor.

C’erano un totale di 6 Duchi nello spettacolo. Di quei 6, Henry era considerato il “Il duca più focoso” di Entertainment Weekly. È stato menzionato in a copia stampata della rivista dell’anno 2009secondo Engadget.

A partire da ora, il Duke più affascinante è in corsa per diventare il prossimo James Bond. Apparirà anche lui Enola Holmes 2 come Sherlock Holmes insieme a Millie Bobby Brown. Controllalo Lo stregone su Netflix.

