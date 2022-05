La storia di Breaking Bad di Wendy esplorata dopo il ritorno di Better Call Saul

Sì, non sei solo tu. L’hai assolutamente vista prima.

Nel corso degli anni, Better Call Saul si è evoluto in qualcosa di molto più di un semplice spin-off di Breaking Bad, offrendo nuovi personaggi eccezionali. In effetti, potresti senza dubbio guardare la serie e apprezzarla senza nemmeno aver visto il suo predecessore.

Sebbene questa sia una testimonianza del fatto che la serie si sia ritagliata la propria eredità, i fan di Breaking Bad saranno premiati con la capacità di riconoscere il ritorno di alcuni volti familiari.

Ci sono alcuni attori chiave dell’originale che compaiono nello spin-off, mentre ci sono anche alcuni personaggi più piccoli che fanno la loro apparizione, l’ultimo è Wendy.

Quindi, mettiamo in evidenza il cameo di Better Call Saul di Wendy e il motivo per cui la riconoscerai.

Wendy arriva in Beter Call Saul

Il pubblico è stato presentato per la prima volta a Wendy in Breaking Bad. È una prostituta e tossicodipendente che condivide una serie di scene con Jesse.

In Better Call Saul, d’altra parte, viene reintrodotta ai fan quando Saul e Kim cercano il suo aiuto per un piano per disonorare Howard. Hanno già tentato di farlo sembrare un cocainomane.

Questa volta, tuttavia, il piano vede Saul travestito da Howard, guidare l’auto di Howard e cacciare Wendy fuori da essa mentre lei grida che l’autista le deve per i suoi servizi.

Kim la incontra più tardi per pagare, dicendo che sarà lì per Wendy nel caso avesse bisogno di un avvocato.

Ora, consideriamo la sua storia di Breaking Bad…

Un viaggio nella memoria con Breaking Bad

Julia Minesci ha iniziato a interpretare Wendy nella prima stagione dello spettacolo. Hank accompagna Walt Jr. al Crossroads Motel dopo che sospetta che fuma marijuana. Spera che parlare con Wendy degli effetti dell’uso di droghe dissuaderà suo nipote.

Successivamente viene vista uscire con Jesse in una delle stanze del motel.

Avanti veloce alla stagione 2 e ci riuniamo con lei dopo che Jesse e Walter sono fuggiti dalle grinfie di Tuco.

Jesse ha bisogno di un alibi per dove si trova, quindi paga Wendy per fingere di essere con lei. Viene portata dalla DEA ma insiste sul fatto che hanno trascorso una serie di giorni al motel, vivendo di cibo dai distributori automatici.

Riconosce Hank dal suo precedente incontro con lui e non dice nulla, ma Jesse cerca ancora una volta il suo aiuto per consegnare hamburger avvelenati ad alcuni spacciatori rivali nella terza stagione.

I fan hanno una teoria

Un certo numero di spettatori ha reagito al recente ritorno di Wendy su Twitter, sostenendo che l’assenza di Kim in Breaking Bad quando Wendy è stata prelevata dai funzionari potrebbe suggerire il peggio.

Scopri una selezione di reazioni:

Impossibile caricare questo contenuto

#BetterCallSaul ⚠️ “Il fatto che Kim abbia promesso di aiutare Wendy in caso di problemi legali, ma che non si presenti quando Wendy viene arrestata e interrogata in Breaking Bad, mi dice che Kim probabilmente non sta praticando legge ad Albuquerque a quel punto”. tramite Reddit… Oooph. Non bene! pic.twitter.com/I9Q7G6kqDg — Kazden Risk (@kazrisk) 3 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto

Kim non c’era quando sono andati a prendere Jessie e Wendy, quindi questo mi rende ancora più nervoso. Chi non chiama il suo avvocato libero!?!? #BetterCallSaul — Brandon Lee (@D00msdayGsus) 3 maggio 2022

Impossibile caricare questo contenuto

Il modo in cui Kim stava parlando con Wendy sembrava che fossero una famiglia… 😹 non c’è modo giusto?? #BetterCallSaul — Heyzeus (@Heyzeus_18) 3 maggio 2022

