La storia di Al Yankovic su Netflix? (dove guardare)

Non si può negare che Alfred Matthew “Weird Al” Yankovic è un maestro della commedia musicale nell’industria dell’intrattenimento, e ora la sua incredibile storia di origine viene finalmente raccontata sotto forma di film. Strano: la storia di Al Yankovic vede protagonista Daniel Radcliffe nei panni dell’icona comica titolare in quella che promette di essere un’eccellente parodia, ma può essere guardata su Netflix?

Quando si tratta di coltivare parodie di livello successivo delle migliori canzoni là fuori, probabilmente, nessuno lo fa meglio di Al Yankovic. È diventato una grande star da quando ha iniziato nel 1976 all’età di 16 anni, e ora la storia di come è nata la leggenda è finalmente qui,

Radcliffe fa un lavoro magnifico portando in vita la parodia del viaggio di Weird Al verso la celebrità e la sua vita di celebrità di livello successivo nel film ben realizzato. Anche recitare nel film è L’ufficioRainn Wilson nel ruolo del dottor Demento, mondo occidentale’s Evan Rachel Wood come Madonna, e Abate Elementare star Quinta Brunson nel ruolo di Oprah Winfrey.

Il film, diretto da Eric Appel, ha debuttato al TIFF l’8 settembre 2022 e finora il lungometraggio di 108 minuti ha avuto successo con la critica. In effetti, ha persino ottenuto punteggi impressionanti su Rotten Tomatoes, inclusa l’ambitissima denominazione Certified Fresh.

Strano: La storia di Al Yankovic è disponibile su Netflix?

Guardare una parodia dell’ascesa alla fama e alla fortuna di Weird Al con diverse stelle nel mix sarebbe l’ideale per molti, specialmente per coloro che si abbonano al servizio di streaming. Ma non è possibile perché Strano: la storia di Al Yankovic non è disponibile su Netflix.

Se gli abbonati sono alla ricerca di fantastici film comici da godersi, possono scegliere L’uomo di Toronto, Non guardare in altoe Mistero dell’omicidio. Se i fan si trovano dell’umore giusto per un film serio basato su persone ed eventi reali, Netflix ha un assortimento di opzioni, come bionda, Il processo del Chicago 7e L’irlandese.

Dove puoi trasmettere in streaming Weird: The Al Yankovic Story

Strano: la storia di Al Yankovic è un film Roku Original disponibile su The Roku Channel.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: