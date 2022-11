La storia degli appuntamenti di Ryan Reynolds prima di sposare Blake Lively aveva molte donne popolari

Il matrimonio di Blake Lively e Ryan Reynolds nel 2012 è stato una sorpresa per quasi tutti tranne che per loro. E la coppia lo ha seguito solo con momenti più carini, più adorabili e riconoscibili dopo. Internet li usa persino come definizione sia per “obiettivi di coppia” che per “relazione sana”.

Dati tutti i fattori di cui sopra, spesso dimentichiamo che sia Blake Lively che Ryan Reynolds erano troppo individui con una vita amorosa piuttosto verde prima del loro matrimonio. Uno di loro era precedentemente sposato e l’altro aveva una relazione a lungo termine. Inoltre, Ryan Reynolds, essendo la versione più divertente e affascinante di un Ken canadese, era un vero signore. Ecco un elenco di tutte le donne con cui è uscito prima di sposare Blake Lively.

Con chi è uscito l’attore di Deadpool prima di Blake Lively?

Ryan Reynolds e Melissa Joan Hart

Hart ha rubato il cuore di un’intera generazione con la sua interpretazione della strega adolescente nella famosa sitcom, Sabrina la strega adolescente. E Ryan Reynolds faceva parte della versione cinematografica meno popolare della sitcom. Ha interpretato il classico ragazzo jock di nome Seth, per il quale Sabrina ha una cotta.

Sembra che la serie non richiedesse molta recitazione quando si trattava della parte romantica perché si diceva che gli attori avessero un’avventura appassionata. Ma non ha funzionato tra i due attori considerando che non ci sono state segnalazioni su di loro in seguito. I due sono entrambi felicemente sposati con i rispettivi partner.

Ryan Reynolds e Taylor Howard

Dato il modo in cui l’attrice si è allontanata dalle luci della ribalta, molti non sanno del tempo in cui ha avuto una relazione con il Piscina morta attore, Ryan Reynolds. I due erano co-protagonisti in uno spettacolo chiamato Due ragazzi, una ragazza e una pizzeria.

Si diceva che gli attori si fossero frequentati per otto mesi prima di interromperlo. Taylor Howard non è apparso in molti programmi TV o film dopo.

Ryan Reynolds e Kristen Johnson

Molto prima di diventare una promettente star del cinema da un milione di dollari, Ryan Reynolds era noto per i suoi ruoli in varie sitcom. Sembrava anche esserci uno schema in cui usciva con i suoi co-protagonisti in ogni nuovo spettacolo. Dopo la rottura con Taylor Howard, il Piscina morta l’attore ha iniziato a frequentare il suo 3a roccia dal sole co-protagonista, Kristen Johnson.

Secondo E! Online, i due si sono frequentati per un anno prima di lasciarsi. L’attrice ha vinto il Primetime Emmy Award come miglior attrice non protagonista non una ma due volte.

Ryan Reynolds e Rachel Leigh Cook

Nel 2001, Rachel Leigh Cook era all’apice della sua carriera dopo averlo fatto Lei è tutto quello che e Il club delle baby sitter. E Reynolds era appena uscito dalla sua relazione di un anno con Kristen Johnson. È stato riferito che ha volato fino a Londra per corteggiare Rachel Leigh Cook. Ma si scopre che non era abbastanza perché i due non furono mai visti uscire nei mesi successivi.

Lo stesso anno, Cook ha incontrato il suo fidanzato Daniel Gillies e si è sposata nell’agosto del 2004. Sebbene la coppia si sia separata nel 2021, hanno trascorso molti anni di felice matrimonio insieme.

Ryan Reynolds e Alanis Morisette

Una delle relazioni pubbliche di Reynolds è quella con Alanis Morisette. Il famoso cantante canadese che frequentava il super popolare attore canadese è sempre arrivato in prima pagina.

I due sono stati insieme dal 2002 al 2007. Reynolds è stato persino fidanzato con il cantante dei Jagged Little Pill a un certo punto.

Ryan Reynolds e Scarlett Johansson

Data l’enorme fama che hanno acquisito nel corso degli anni, i fan che non sono a conoscenza delle precedenti relazioni di Reynolds trovano questa la più scioccante.

Reynolds e Johansson non solo si frequentano, ma anche essere sposati dal 2008 al 2011 è pazzesco come spedire Black Widow e Deadpool. Ma non è un caso che molti non sappiano che Reynolds è sposata con Scarlett Johanson. Gli attori Marvel erano tranquilli riguardo alla loro relazione, durante e dopo.

Ryan Reynolds e Sandra Bullock

Scarlett Johanson non è l’unica attrice fenomenale che troverai nella storia degli appuntamenti di Reynolds. Dopo il divorzio da Scarlett Johanson, l’attore non ha aspettato molto prima di iniziare una nuova relazione. Una delle tante avventure successive al suo divorzio è stata quella con Sandra Bullock.

L’attore ha provato la sua possibilità di amare innumerevoli volte prima di trovarla finalmente con Blake Lively. Ora è padre di tre figlie ed è attualmente in attesa del suo quarto figlio.

