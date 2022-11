La star veterana Brendan Fraser parla del giovane rubacuori Sadie Sink e Hong Chau in “The Whale”

Nessuno ignora una delle gemme di Cose più strane, Sadie Sink che ultimamente è emersa come un’incredibile attrice. Dopo le sue esibizioni strabilianti nella serie di fantascienza e thriller, la star ha avuto una miriade di opportunità d’oro. Di cui, uno era La balena. Dopo essersi esibito con alcuni dei Attori da OscarSink si è guadagnata un posto tra i nomi di alto livello del settore.

Grazie alla sua magnifica aura e alla sua recitazione versatile, la sua leggendaria co-protagonista non ha potuto smettere di parlare della star in un’intervista. Brendan Fraser, che ha inchiodato il ruolo dell’uomo da 600 libbre nel prossimo film drammatico psicologico, ha molto da elogiare per la star ventenne.

Cosa ha detto Brendan Fraser di Sadie Sink e della sua interpretazione in The Whale?

Quando Max Mayfield è diventato famoso, abbiamo potuto vedere tutti quanto stava diventando un’attrice drammatica e potenziale Sadie Sink. In un’intervista con GQ, Fraser ha analizzato tutti i suoi personaggi iconici, uno dei quali era ovviamente La balena. Sebbene non si possa negare che la sua esibizione sia stata un atto di classe diretto, anche altre star come Sink erano ugualmente alla pari. Infatti, parlando di Sink, Fraser ha confessato come lei “meravigliosamente controllata stava respirando” a lui.

Sadie Sink interpreta la parte di Ellie, la figlia di Charlie, interpretata dallo stesso Fraser. Inoltre, quando l’intero cast di star si è riunito per una sessione di domande e risposte congiunte al TIFF 2022 Variety, anche il regista Darren Aronofsky ha parlato molto bene di Sink. Secondo le sue stesse parole, era “soffiato via” grazie alla straordinaria performance di Sadie Sink. “Stare vicino a qualcuno così giovane e padrone del proprio mestiere e così preparato e professionale,Aronofsky ha continuato ulteriormente.

A parte questo, tutti avevano un forte apprezzamento per la star di Watchmen, Hong Chau. L’attrice 43enne interpreta il ruolo di Liz, l’amica e infermiera di Charlie. “Hong Chau fa sentire meglio tutti intorno a lei,” ha detto Fraser nel segmento.

Tutte queste star e il modo in cui hanno interpretato i loro personaggi cruciali è il motivo per cui dovresti dare un’occhiata a questo film una volta uscito il 9 dicembre2022.

