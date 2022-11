La star statunitense Catherine Ommanney ricorda il “bacio appassionato” che ha condiviso con il principe Harry nei loro appuntamenti

Non è stato un segreto per il mondo che il marito di Meghan Markle, il principe Harry, abbia avuto una storia romantica prima di incontrare sua moglie. Mentre alcuni hanno perso la loro possibilità con il Principe, alcuni altri hanno deliberatamente rinunciato a causa della crescente pressione dell’attenzione dei media. Inutile dire che le serie storie di relazione del principe con Chelsy Davy e Cressida Bonas hanno fatto il maggior numero di titoli. Entrambi sono stati, infatti, invitati alle nozze da Meghan Markle. Tuttavia, ce ne sono anche altri che erano solo normali avventure per l’adolescente Prince, come Catherine Ommanney.

GUARDA: Il principe Harry ‘invita due ex fidanzate al suo matrimonio’. pic.twitter.com/y9DB4wf1j7 — Pulse Ghana (@PulseGhana) 28 febbraio 2018

Le massicce speculazioni sull’imminente libro di memorie del Duca hanno fatto riaffiorare molte relazioni passate. Uno di questi amici o una “avventura” per il principe più giovane era Ommanney. Secondo quanto riferito, l’attuale star americana ha ricordato i suoi momenti appassionati con il principe Harry in un’intervista. Nel frattempo, ha anche espresso la sua improbabile menzione nell’attesissimo libro di memorie.

Catherine Ommanney parla della sua storia romantica con il principe Harry

La personalità della televisione americana si è seduta con The Sun domenica, per avere una conversazione destinata a un flashback. Catherine Ommanney è scesa nella memoria per esprimere come il principe Harry le ha dato “il tempo della sua vita” nelle loro date private. Aggiungendo ad altre rivelazioni dei suoi momenti intimi con il Duca, ha detto che hanno avuto di più “bacio appassionato” come gli adolescenti.

Infatti, secondo le parole dell’attrice, avevano anche posato insieme per un paio di servizi fotografici nella vasca da bagno. È interessante notare che Ommanney ha anche affermato di avere un soprannome per lei “Toy boy” come ‘Baby.’ Questo era presumibilmente per l’ossessione del principe Harry per i lecca-lecca. Il personaggio televisivo, che ora ha 51 anni, ha rivelato che a Harry piaceva succhiare le caramelle quando era giovane.

Tuttavia, quando il Duca è stato interrogato su tutte le sue precedenti relazioni, ha chiarito le sue intenzioni nella famosa intervista di Oprah Winfrey. Il duca di Sussex insieme alla sua duchessa ha confessato che qualunque cosa tutti possano pensare di lui, è determinato a essere il miglior marito di Meghan Markle. Ed evidentemente, finora è stato fedele alle sue parole.

Sapevi della relazione tra il principe Harry e Ommanney?

