La star manifest Holly Taylor età, altezza, Instagram, ruoli

È stato un secondo caldo dall’ultima volta che abbiamo fatto il check-in con il cast di Manifesto. Dopo lo scioccante finale della terza stagione, che ha visto Angelina (Holly Taylor) pugnalare Grace (Athena Karkanis) e rapire la piccola Eden, dopo aver creduto che avesse un legame speciale con il bambino, abbiamo contato i giorni fino a quando non abbiamo finalmente scoperto cosa diventa dell’improbabile cattivo.

Manifest stagione 4 parte 1 è stato presentato in anteprima su Netflix il 4 novembre e gli spettatori si sono subito tuffati nel mistero del 28/8. Se sei curioso di Holly Taylor e volevi saperne di più su di lei, o semplicemente hai immaginato un aggiornamento, sei nel posto giusto.

Abbiamo tutto ciò che devi sapere sull’attrice Angelina qui sotto!

L’età di Holly Taylor

Holly è un’attrice canadese-americana che interpreta Angelina Meyer, una passeggera del volo 828 che è stata introdotta nella serie nella terza stagione e ha svolto un ruolo fondamentale per tutta la stagione. Ha recentemente compiuto 25 anni, avendo appena festeggiato il suo compleanno il 31 ottobre.

Altezza di Holly Taylor

Secondo Celeb Heights, il 25enne Manifesto l’attrice si trova alla piccola altezza di 5 piedi (152,4 cm), anche se nel suo curriculum di recitazione si afferma che la sua altezza è di 5 piedi e 2 pollici. Non ha fatto pubblicamente commenti sulla sua altezza, quindi in questo momento non possiamo essere certi di quale sia la sua vera altezza.

Holly Taylor Instagram

Se stai cercando di dare un seguito alla giovane attrice su Instagram, puoi trovarla sotto il nome “@holly_taylor”. Il Manifesto l’attrice ha una grande presenza sui social media e pubblica spesso foto e video del suo tempo sul set, oltre a foto della sua vita quotidiana, quindi ci sono molti contenuti da divorare.

Ruoli di Holly Taylor

Mentre molti riconosceranno il volto di Holly da Manifest, la giovane attrice ha già un impressionante curriculum di recitazione. Secondo IMDb, Holly ha già un totale di 17 crediti di recitazione a suo nome. Ha recitato nella popolare serie, L’inquietante, Il buon dottore, Gli americani, e molti altri.

Per vedere la sua storia completa di film e TV, clicca qui!