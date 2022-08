La star disaccoppiata Emerson Brooks età, altezza, Instagram, ruoli e altro ancora

Disaccoppiato è l’ultima serie comica in uscita su Netflix! La serie originale segue l’agente immobiliare Michael, interpretato da Neil Patrick Harris, la cui vita viene sconvolta quando il suo partner da 17 anni se ne va, lasciandolo con il cuore spezzato e cercando di raccogliere i pezzi.

Il nuovo spettacolo ci presenta alcuni personaggi brillanti, tra cui Billy Burns, un presentatore meteorologico locale e uno scapolo seriale interpretato da Emerson Brooks.

Se vuoi saperne di più sull’attore Billy, ecco tutto quello che sappiamo su di lui qui sotto!

Quanti anni ha Emerson Brooks?

Si pensa che Emerson Brooks abbia tra i 45 ei 55 anni, ma la sua età esatta deve ancora essere confermata da altre fonti o dall’attore. Secondo quanto riferito, è nato ad Atlanta, in Georgia, il 2 ottobre, tuttavia l’anno di nascita è sconosciuto. È nato sotto il segno zodiacale Bilancia.

Quanto è alto Emerson Brooks?

Secondo IMDb, l’attore è stato indicato come alto 6 piedi e 1 pollice.

Emerson Brooks è su Instagram?

Il Disaccoppiato l’attore può essere trovato sulla piattaforma di condivisione delle immagini dei social media sotto il nome @emersonbrooks. L’attore usa la sua pagina per tenere aggiornati i suoi follower sulla sua vita e sui suoi ultimi progetti.

Se dovessi scorrere, noterai che l’attore tende a condividere esclusivi scatti dietro le quinte con i co-protagonisti con cui sta lavorando, oltre a molti contenuti promozionali.

Ruoli di Emerson Brooks

Mentre la faccia di Emerson Brooks potrebbe fluttuare in tutta la home page di Netflix in questo momento, è probabile che tu riconosca l’attore da alcuni dei suoi altri ruoli. Secondo IMDb, il Disaccoppiato star è “un attore americano di film, televisione e doppiatore vincitore del NAACP Image Award” e ha 75 crediti di recitazione a suo nome.

Alcuni dei suoi ruoli più popolari includono:

regine (2021)

MacGyver (2016)

L’ultima nave (2016)

Ha anche fatto apparizioni come ospite in importanti programmi televisivi, tra cui The Office, Arrested Development, NCIS: LA, NCIS, Lost, 24, The Orville, e tanti altri.

In primo luogo, è più probabile che i giocatori riconoscano la voce di Brooks poiché ha doppiato alcuni personaggi in alcuni videogiochi piuttosto popolari, tra cui:

Spider-Man: Miles Morales

Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Black Ops III

Il terzo del diavolo

Call of Duty Advanced Warfare

Grand Theft Auto V

Guarda la sua filmografia completa qui!