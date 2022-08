La star disaccoppiata Brooks Ashmanskas età, altezza, Instagram, ruoli

Ci auguriamo che ti sia piaciuto ogni singolo secondo di Netflix Disaccoppiato tanto quanto noi perché questa serie originale ha indubbiamente superato tutte le nostre aspettative.

Dalla storia piuttosto esilarante di un uomo di mezza età che si rimette nella piscina degli appuntamenti alle infinite situazioni in cui si è trovato il nostro protagonista, non abbiamo potuto fare a meno di rimanere estasiati da ogni episodio di questo spettacolo. E, naturalmente, sarebbe accanto a noi menzionare la nostra adorazione per la serie senza menzionare il nostro amore per un personaggio in particolare. Esatto, Stanley, interpretato nientemeno che da Giulia e Giulia star Brooks Ashmanskas!

Se vuoi saperne di più su Stanley, dovrai andare su Netflix per farlo. Ma se vuoi saperne di più su Brooks, allora dovrai continuare a leggere!

L’età di Brooks Ashmanska

Brooks Ashmanskas è nato il 14 giugno 1969 e viene da Salem, nell’Oregon. Attualmente ha 53 anni ed è un Gemelli.

Altezza Brooks Ashmanskas

Secondo quanto riferito, Brooks si trova a circa 6 piedi-0 pollici. Il colore naturale dei suoi capelli sembra essere marrone scuro, mentre i suoi occhi sono azzurri.

Instagram di Brooks Ashmanska

Sfortunatamente, Brooks non sembra avere un account Instagram pubblico ufficiale ad oggi. Tuttavia, speriamo che ne crei uno presto, in modo che tutti possano ricoprire di amore l’attore americano.

Resta sintonizzato per sapere se crea un account di social media pubblico!

Ruoli di Brooks Ashmanska

Oltre a recitare nel ruolo del signor Misher nel titolo del 2009 Giulia e Giulia, Brooks è apparso in innumerevoli altri film e programmi TV. Secondo IMDb, i titoli più importanti di Brooks includono:

Tutti i miei bambini come Leon (2007)

La buona moglie nel ruolo del giudice Greg Brochard (2012/2014)

Ti amo di più come Louis (2017)

Racconti della città (2019)

L’uccello del buon Dio come Lewis Washington (2020)

Nate migliore che mai come Direttore del casting (2022)

Quaranta strizzatine d’occhio (2022)

Tutti questi ruoli hanno aiutato Brooks ad assicurarsi il ruolo di Stanley nella commedia romantica del 2022 con Neil Patrick Harris e gli hanno anche permesso di ottenere un ruolo nel suo prossimo titolo, Attrabile.

Dovremo aspettare fino a ottobre 2022 per vedere Brooks recitare Attrabilema per fortuna, non dobbiamo aspettare per vederlo recitare Disaccoppiato.

Assicurati di catturare Brooks Ashmanskas e il resto dei suoi colleghi talentuosi co-protagonisti Disaccoppiatoin streaming in questo momento solo su Netflix.