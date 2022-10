La star di “The Winchesters” Jensen Ackles una volta desiderava interpretare un ruolo opposto a Henry Cavill

Per un attore interpretare uno degli eroi iconici della Marvel o della DC è un sogno che diventa realtà. E quando arrivi a recitare di fronte a una delle più grandi star, le cose migliorano. Tale era il desiderio della star di The Winchester Jensen Ackles. Il pilastro della CW una volta aveva espresso il desiderio di recitare al fianco di Henry Cavill.

Cavill ha aiutato la DC a tornare nel 2013 e ha stabilito l’universo DC con Man of Steel. La Warner Bros aveva cercato a lungo e duramente il loro prossimo Superman. E stavano facendo lo stesso per trovare qualcuno che prendesse il testimone dal Batman di Nolan, Christian Bale, nel 2013.

La star di Winchester Jensen Ackles sperava di lavorare con Henry Cavill

La DC non si era ancora concentrata sul prossimo Batman e Ben Affleck non aveva ancora indossato l’abito scuro. Jensen Ackles recitava ancora nello show di successo della CW, Supernaturals. L’attore durante il Comic Con del 2013 aveva espresso il desiderio di indossare l’abito e interpretare il personaggio grigio al fianco di Henry Cavill. Era pronto ad assumere il ruolo di Bruce Wayne e realizzare il suo sogno.

“Qualsiasi ragazzo sano di mente morirebbe per interpretare Batman. Sarebbe un sogno che diventa realtà. Non trattengo il respiro”, ha detto. Jensen aveva precedentemente doppiato Cappuccetto Rosso in Batman: Under the Red Hood.

Purtroppo, tuttavia, la Warner Bros ha scelto invece di andare con Ben. Affleck è apparso per la prima volta nei panni del vigilante mascherato in Batman V Superman: Dawn of Justice.

Sebbene lo stato di Cavill nella DCU non sia noto, viene confermato per un cameo in Black Adam. Ha anche altri progetti come The Witcher 3 ed Enola Holmes 2 in cantiere. D’altra parte, Ackles è piuttosto impegnato nella produzione esecutiva del prequel di Supernatural, The Winchester.

Pensi che Ackles avrebbe fatto un Batman migliore di Affleck? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!

Il post La star di “The Winchesters” Jensen Ackles una volta desiderava interpretare un ruolo opposto a Henry Cavill è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.