La star di The Watcher, Samantha Blaire Cutler, anticipa il suo ruolo nello show

L’osservatore è un’attesissima serie Netflix in arrivo da Ryan Murphy. In arrivo questo ottobre, la nuova serie è basata su un’agghiacciante storia vera e vanta un cast impressionante di talenti che include Naomi Watts, Jennifer Coolidge, Bobby Cannavale, Mia Farrow e altri. Tra il roster costellato di star c’è l’attrice emergente Samantha Blaire Cutler, che potresti riconoscere dal suo ruolo di Becca Weston nella serie di successo STARZ Ghost: Power Book II.

Prenotazione L’osservatore è stata un’esperienza incredibile per Samantha, un’appassionata fan degli altri lavori di Murphy come Gioia e storia dell’orrore americana. La serie segue una famiglia dopo che hanno acquistato la casa dei loro sogni e iniziano a ricevere lettere misteriose e inquietanti firmate “dall’osservatore”.

Samantha è stata così gentile da parlare con Netflix Life del suo ruolo nella nuova serie, di com’è stato lavorare con Ryan Murphy e altro ancora!

La star di The Watcher Samantha Blaire Cutler condivide com’è stato lavorare con Ryan Murphy e Joe Mantello

Samantha Blaire Cutler è cresciuta guardando Gioia, quindi puoi immaginare la sua eccitazione nell’ottenere un ruolo in una produzione di Ryan Murphy. Nonostante non sia una grande fan dell’horror, Samantha ci dice che ha persino iniziato a guardare storia dell’orrore americana e “ho amato ogni secondo”.

E, naturalmente, quando le è stato chiesto se avrebbe mai preso in considerazione l’idea di recitare come guest star nella serie antologica dell’orrore, Samantha ha detto di sì, aggiungendo che era la terza stagione, Storia dell’orrore americana: Radunoche l’ha inserita nello spettacolo (ma ha anche ringraziato Lady Gaga per il suo turno di rubare la scena nei panni della Contessa in Storia dell’orrore americana: Hotel!).

Per Samantha, incontrare Ryan Murphy è stato un sogno diventato realtà.

“L’incontro con Ryan ero piuttosto nervoso, ma quando è andato avanti, comanda il suo set e la troupe L’osservatore erano alcune delle persone migliori con cui abbia mai lavorato, dagli assistenti alla regia, ai truccatori, ai parrucchieri, tutti erano così incredibili”.

Samantha è stata anche entusiasta di lavorare con Joe Mantello, che interpreta suo padre sullo schermo L’osservatore.

“E Joe Mantello, che in realtà interpreta mio padre, era il regista di Malvagio, la produzione originale, quindi il mio cuore da bambina era tipo, ‘Questo è troppo!’ Ho avuto modo di parlargli e gli ho detto quanto Malvagio significava per me. È stato proprio un tale onore”.

Samantha Blaire Cutler prende in giro il suo personaggio in The Watcher

Samantha interpreta Patricia “Pat” Graff, parte della famiglia Graffiti in L’osservatore. Samantha la descrive come una diciassettenne che ama la moda, i ragazzi e “far arrabbiare un po’ suo padre, come amano fare le figlie adolescenti”.

Riguardo al suo ruolo nello show, l’attrice ha detto che Pat “si possiede, possiede la sua sessualità, e questo non rende molto felice il suo severo padre. [which] potrebbe portare ad alcuni problemi per l’intera famiglia”.

La vera storia dietro The Watcher

Come menzionato sopra, L’osservatore è basato su una storia vera trattata in un articolo del 2018 pubblicato da The Cut, che costituisce la base per la serie televisiva.

Alla domanda sull’angolo della storia vera, Samantha ha detto:

“Una volta che l’ho ricevuto, ho letto l’intera storia e mi sono detto, com’è vero? E come è successo solo nel 2017 o nel 2018? Questo è pazzesco, vero? Anche quando sono arrivato alla fine della storia, non hanno mai capito chi fosse, chi stesse mandando le lettere. ho pensato [it was cool how] lo spettacolo lo riproduce e lo drammatizza. Anche sul set mi chiedevo chi fosse e facevamo supposizioni e ipotizzavamo!”

L’osservatore debutterà il 13 ottobre su Netflix.