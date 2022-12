La star di ‘The Sandman’ Andi Osho si unisce alla quarta stagione di ‘Sex Education’

Il Educazione sessuale il cast vedrà alcuni cambiamenti sostanziali nella sua terza stagione e un’aggiunta che Netflix può confermare è Andi Osho, che si unirà al cast nella stagione 4.

Netflix ha confermato a What’s on Netflix che Osho interpreterà la mamma di Cal, Nicky Bowman.

Cal, interpretata da Dua Saleh, è ​​stata introdotta nella stagione 3 dello show ed è apparsa nella maggior parte degli episodi ed è destinata a riprendere il suo ruolo nella stagione 4.

Questo casting rappresenterà il quarto casting importante di Osho per un progetto Netflix negli ultimi anni. Più di recente, Osho ha interpretato Miranda Walker nell’adattamento della serie DC di L’Uomo Sabbia, con gli altri due progetti in corso Stare vicino (dove ha interpretato Simona Farr) e il lungometraggio Castello Per Natale (dove interpretava Maisie).

Altrove, Osho è apparso in titoli come Allevatori, Posso distruggerti, morte in paradiso, e SHAZAM!

Come accennato, molti cambiamenti nel cast sono avvenuti dietro le quinte per la quarta stagione di Educazione sessuale.

Ben quattro membri del cast non sono più nello show, con Rakhee Thakrar (che interpretava Emily Sands), Tanya Reynolds (che interpretava Lily), Patricia Allison (che interpretava Ola Nyman) e Simone Ashley (che interpretava Olivia Hanan) tutti in partenza.

Anche Netflix si sta aggiungendo al cast, con la più grande aggiunta di Dan Levy arruolato per interpretare il ruolo di Thomas Molloy.

Secondo IMDb, altri nuovi arrivati ​​per la stagione 4 includono Thaddea Graham, Marie Reuther, Reda Elazouar, Felix Mufti, Alexandra James, Imani Yahshua e Anthony Lexa.

Le riprese della quarta stagione sono iniziate alla fine dell’estate 2022 e dovrebbero continuare fino all’inizio del 2023.

Vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi riguardanti la stagione 4 di Educazione sessuale nella nostra anteprima principale per lo spettacolo, che terremo aggiornato nei prossimi mesi prima della sua uscita.

Non vedi l’ora che arrivi la prossima stagione di Educazione sessuale? Fatecelo sapere nei commenti in basso.