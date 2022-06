La star di The Office dice: “Sono ricco”, ma ammette di condividere la password di Netflix per “emozioni”

Netflix è una delle piattaforme più grandi che fornisce una piattaforma per esprimere la creatività e mostrare la voce di un artista. È una delle modalità di intrattenimento più preferite. Di recente, Netflix è una discussione accesa sui suoi cambiamenti in termini e condizioni. Netflix parla delle restrizioni sulla condivisione delle password.

Non solo noi, ma anche molte celebrità condividono le password con i loro familiari o amici. Ad esempio, il Segretario alla Cultura del Regno Unito, Nadine Dorries, ha ammesso di aver condiviso la sua password Netflix con i suoi familiari.

La star di Office condivide anche alcune opinioni nella discussione sulla politica di condivisione delle password di Netflix.

Recentemente, Bela Bajaria, Il capo della Global TV di Netflix, ha parlato dell’azienda repressione della password, e La star di Office, Mindy Kaling si unì a lei. In un’intervista a Volte, Bela spiega il motivo di questo enorme cambiamento nella politica. Eliana, l’intervistatrice, chiede dei recenti cambiamenti in corso in Netflix. Chiede casualmente al pubblico se hanno condiviso la password di Netflix con i loro amici o familiari.

Insieme al pubblico, anche Mindy alza la mano. Scherzando, Bela dice che sarà la prima telefonata di Bela subito dopo l’intervista. Eliana chiede il motivo del cambiamento e Bela lo spiega. Spiega che molte persone adorano i contenuti a cui possono accedere sulla piattaforma. E poiché lo amano così tanto, lo condividono con gli altri. Quindi, hanno un vasto pubblico sulla loro piattaforma. Ma il fatto è che i creatori, gli artisti e l’intero team devono essere pagati. Pertanto, Netflix vuole che le persone abbiano accesso ai contenuti che amano così tanto e hanno anche piani diversi per loro. Infine, dice umoristicamente: “Penso che, alla fine, le persone sappiano che non dovrebbero condividere”.

“Sono ricco ma…” Mindy dice…

Subito dopo, Bela ha spiegato il motivo del cambiamento nella politica; Mindy dice, “Penso che ci sia il brivido del freeload.” Ma aggiunge anche che capisce che gli artisti, i creatori e le squadre sono lì e devono essere pagati.

“Sono triste per questo, ma ho capito” aggiunge in modo divertente. Dice che non ha problemi con il cambiamento, perché anche lei è d’accordo che dobbiamo pagare per i servizi che riceviamo da loro.

Leggi anche: Netflix lascia i suoi abbonati sconcertati quando iniziano i test di condivisione delle password in QUESTO Paese

Questo era solo Mindy e Nadine Dorries che condividevano le loro verità e opinioni. Qual è la tua opinione su di esso? Pensi che la repressione influenzerà gli abbonamenti? La condivisione della password è davvero il problema?

Il post The Office’ Star Says, “I’m rich”, ma ammette di aver condiviso la password di Netflix per “Thrill” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.