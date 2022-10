La star di The Midnight Club William Chris Sumpter età, altezza e altro ancora

Nel maggio 2020 è stato annunciato che un adattamento del popolare romanzo per giovani adulti di Christopher Pike, Il club di mezzanotte, sarebbe stato creato per Netflix da Mike Flanagan e Leah Fong (che in precedenza avevano collaborato insieme L’ossessione di Bly Manor). Quella l’adattamento è finalmente arrivato e non ne abbiamo mai abbastanza di uno spettacolo emozionante e frenetico. William Chris Sumpter è solo uno dei giovani attori di talento a interpretare un membro del club spettrale del Brightcliffe Hospice.

William, che professionalmente è conosciuto principalmente come Chris, interpreta Spencer “un giovane con l’HIV negli anni ’90 che affronta quotidianamente lo stigma a causa dell’infezione” e della sua sessualità. Ecco tutto ciò che devi sapere sull’attore Spener.

William Chris Summer età

L’attore Spencer ha 20 anni. È nato il 14 luglio 2002 a Tampa, in Florida, ma è cresciuto a Manhattan, New York. Il suo segno zodiacale è Cancro.

William Chris Sumpter altezza

Secondo la sua pagina ufficiale IMDb, l’attore è alto 5’10” (178 cm).

William Chris Summer Instagram

Hai abbuffato per la serie ma non ne hai mai abbastanza dell’attore? Quindi dovresti dare un seguito a Chris su Instagram, dato che sembra essere piuttosto attivo lì. Puoi trovarlo sotto la maniglia “@william.chris.sumter”. C’è un sacco di contenuti da divorare sul suo feed, comprese le foto del backstage dal set di Il club di mezzanotteun sacco di selfie alla moda e alcuni ricordi super carini.

Ruoli di William Chris Summer

Chris ha dimostrato di avere un bel talento recitativo in Netflix Il club di mezzanotte, quindi potrebbe essere una sorpresa apprendere che lo spettacolo creato da Mike Flannagan è in realtà il suo primo ruolo importante nel settore, anche se ha ancora alcuni crediti di recitazione a suo nome da importanti programmi TV. Secondo IMDb, William Chris Sumpter ha quattro crediti di recitazione a suo nome. È presente in; Sogni di New York come Teen Theo (2020), Potenza (Serie TV) come Young Jamie (2020) e Bushwick Beats (2019).