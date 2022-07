La star di “The Grey Man” Rege-Jean Page dice di essere “”Fondamentalmente cresciuto come Eddie Munson” al Comic-Con di San Diego

quando Rege-jean Page ha spazzato via Daphne e gli spettatori a Bridgerton, nessuno di noi aveva la minima idea che questo uomo sexy e soave sarebbe stato una storia emarginata al liceo. Eppure, è vero. La star di Grey Man ha rivelato la sua adolescenza in difficoltà al Comic-Con di San Diego con grande sorpresa dei fan. Inoltre, ha sottolineato che era proprio come Eddie Munson! Modo per segnare punti con il Cose più strane anche dai fan, Page!

Rege-jean Page condivide più somiglianze con Eddie Munson che Munson con Joseph Quinn

L’attore ha fatto parte del panel di Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves al Comic Con di San Diego. Lì ha rivelato i suoi tormentati anni del liceo quando si sentiva un completo emarginato. Per aiutare i fan a ottenere un quadro più chiaro del suo passato, ha detto: “In pratica sono cresciuto come Eddie Munson”.

"Fondamentalmente sono cresciuto come Eddie Munson," dice Regé-Jean Page a #SDCC2022 durante il panel di #DnDMovie. https://t.co/DAmq36T0Q2 pic.twitter.com/S91FwMja2v — Varietà (@Variety) 21 luglio 2022

“”Sono stato preso di mira a scuola per essere strano e straniero, poi sono tornato a casa e ho fatto musica per chitarra arrabbiata, ho suonato Chrono Trigger e Diablo, capisci cosa intendo?” Lui continuò.

In Stranger Things, tutti evitavano Eddie a scuola e lo fraintendevano sempre. Era strano, aveva molti tatuaggi, era un metallaro e suonava D&D. Incapace di adattarsi, Eddie avrebbe canalizzato la sua frustrazione nella sua canzone e avrebbe trovato una via di fuga dalla sua meschina realtà nei giochi fantasy di evasione. Si scopre che Page non era diverso.

“So qualcosa sulla fantasia di evasione che non ti dà limiti, che ti dà questo grande mondo aperto di possibilità che potrebbe non essere necessariamente sempre aperto nella tua vita reale. Ho sempre trovato i giochi di ruolo molto stimolanti in questo modo”, ha aggiunto.

Qual è il prossimo passo per la star?

Dopo aver detto addio a Bridgerton, Rege-jean Page ha recitato in alcuni progetti di alto profilo. Proprio di recente, ha recitato in The Grey Man dei Russo insieme Chris Evans e Ryan Gosling. Successivamente, apparirà accanto a Chris Pine e Hugh Grant in Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves. Il film uscirà tra marzo 2023.

Cosa ne pensate della storia di Rege al SDCC? Avresti mai immaginato che lo stesso Simon Basset sarebbe stato un emarginato? Sentiti libero di condividere i tuoi pensieri e opinioni con noi nei commenti.

